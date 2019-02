Hap slik zeg: ‘Ik kook met seizoensgroenten, dat is lekker én voordelig’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres.

Naam: Juanita (43)

Relatie: getrouwd met Edwin (44)

Kinderen: Minke (13) en Mette (10)

Beroep Juanita: marketing- en communicatiemanager

Beroep Edwin: business development manager

Geeft uit aan boodschappen: € 140 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 50 per maand, vooral aan lunches

Deze week op het menu

Maandag: spruitjes met spekjes, kipfilet, ui, knoflook en veel ketjap uit de wok, met basmatirijst

spruitjes met spekjes, kipfilet, ui, knoflook en veel ketjap uit de wok, met basmatirijst Dinsdag: rode bietjes (vers van het land, ingevroren), aardappels, gehakt, cordon bleu

rode bietjes (vers van het land, ingevroren), aardappels, gehakt, cordon bleu Woensdag: (volkoren)pasta met versgemaakte rode saus uit de vriezer en voor de meiden zelfgekweekte spinazie

(volkoren)pasta met versgemaakte rode saus uit de vriezer en voor de meiden zelfgekweekte spinazie Donderdag: gebakken aardappels, worteltjes en zalm

gebakken aardappels, worteltjes en zalm Vrijdag: boerenkoolstamppot met runderrookworst

boerenkoolstamppot met runderrookworst Zaterdag : friet met zelfgekweekte sla

: friet met zelfgekweekte sla Zondag: rodekool uit pot met verse aardappelpuree en gehakthachee

“Ik prober geregeld iets nieuws qua avondeten, bijvoorbeeld een recept uit een tijdschrift. De regel is: als drie van de vier gezinsleden het lekker vinden, maak ik het vaker. De ene die het niet lust, heeft pech. Gelukkig zijn mijn dochters goede eters. Een keer per week eten we friet, het hoeft niet alleen maar verantwoord. Laatst at ik op een dag een Bossche bol, ham-kaascroissant en een stuk taart. Dat vind ik prima voor een dagje, want verder leef ik best gezond en ik sport. Ik let niet heel erg op de richtlijnen van het Voedingscentrum, ik gebruik mijn boerenverstand.”

Boerenkool uit Verweggistan

“Ik kook met wat van dichtbij komt. Dat is niet alleen lekker, maar ook voordelig, want seizoensgroenten zijn vaak in de aanbieding. Boerenkool is ’s zomers duur, omdat het dan uit Verweggistan moet komen. Momenteel eet ik bijvoorbeeld dus geen bloemkool, want die komt uit Frankrijk of Spanje. De bloemkoolroosjes die nu in de winkel liggen zien er ook anders uit, ze zitten dicht in elkaar gepropt met het blad eroverheen gegroeid. Laat maar, denk ik dan. Ook sperziebonen uit het buitenland vind ik geen succes. In de bonen uit Egypte zitten veel draden, ieuw! Bovendien is het belastend voor het milieu om producten van ver te kopen. Bonen uit Kenia of Egypte moeten immers worden ingevlogen.”

Gekweekt op kantoor

“Ik weet dit allemaal, omdat ik de Agrarische Hogeschool heb gedaan en werk aan een lesconcept dat kinderen bewust maakt van gezonde voeding. Ik was nooit zo’n gezondheids- en milieufreak, maar ik ben er nu steeds meer mee bezig. Op kantoor hebben we een binnenteeltsysteem met ledverlichting, een soort indoormoestuin waarmee kinderen op school het hele jaar door zelf groenten kunnen kweken. Op kantoor experimenteren we ermee en de oogst mag mee naar huis. In de winter eet ik daarom zelfgekweekte spinazie, dat kan niemand met een ouderwetse moestuin zeggen! Verder heb ik zelfgekweekte sla, radijsjes en kruiden in huis.”

Iedereen aan tafel

“Ik check altijd eerst in de folders wat er in de aanbieding is en in onze gezinsagenda wat de planning is met de sportclubs van de kinderen. Dan koop ik boodschappen voor drie of vier dagen. Voor de grote bulk ga ik naar een goedkope supermarkt en ik haal de rest bij de supermarkt in het dorp. Ik heb zelf vijftien jaar bij een supermarktketen gewerkt, daardoor trap ik niet meer in de trucjes die winkels gebruiken om je te verleiden. Dat de duurste producten op ooghoogte liggen bijvoorbeeld, of dat de bakkerij op een strategische plek zit, waardoor de geur van versgebakken brood overal in de winkel hangt. Supermarkten gooien ook vaak de winkelindeling om, zodat je moet zoeken en dus langs nieuwe producten en verleidingen komt. Voor vlees ga ik naar de slager en brood bestel ik bij de bakker. Elke donderdag haal ik vijf volkorenbroden, want met twee opgroeiende pubers gaan die er zo doorheen. Omdat mijn dochters beiden volleyballen en twee tot drie keer per week trainen, zitten we niet vaak met z’n allen aan tafel voor het avondeten. Maar we ontbijten wel met het hele gezin. Mijn man dekt dan de tafel en rond half acht zijn we alle vier beneden. Dat is ons moment om de dag door te spreken of chagrijnig te doen tegen elkaar.”

