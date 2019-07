Hap slik zeg: ‘Ik was 12 toen ik besloot geen vlees en vis meer te eten’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Sanne (26).

Naam: Sanne (26)

Woont samen: met Tom (27)

Beroep Sanne: contentmarketeer

Beroep Tom: accountmanager

Geeft uit aan boodschappen: € 50 tot € 100 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 100 tot € 200 per maand

Deze week op het menu

Maandag: zelfgemaakte courgettesoep met kokosmelk

zelfgemaakte courgettesoep met kokosmelk Dinsdag: pasta-pesto met tomaat

pasta-pesto met tomaat Woensdag: vegetarische curry met sperziebonen en mais

vegetarische curry met sperziebonen en mais Donderdag: pizzawraps met 4 soorten kaas

pizzawraps met 4 soorten kaas Vrijdag: rotirol

rotirol Zaterdag: uit eten

uit eten Zondag: pittige groentelasagne met tomaat, courgette, aubergine en rode pepers

“Wij hebben bijna altijd Ben & Jerry’s-ijs in huis, bij voorkeur de smaak Phish Food: chocolade met marshmallow en karamel. Tom en ik zijn gek op chocolade en ijs. Om dat een beetje te compenseren, proberen we verder gezond te eten. Ik koop eten met zo min mogelijk suiker erin. Zo lijkt cruesli bijvoorbeeld erg verantwoord, maar aan sommige merken is veel suiker toegevoegd. Ik koop de gezonde variant. Ook bij groenten en fruit uit blik let ik op de suikers. Verder drink ik thuis vooral thee en water en ontbijt ik met kwark of havermout. Goed eten interesseert me, ik kijk graag naar documentaires over eetgewoontes en ingrediënten. Toch houd ik niet van koken. Als ik het doe, houd ik het zo simpel mogelijk en maak ik pasta, curry of nasi. Ik vind koken gewoon te tijdrovend. En het kan snel mislukken. Dan heb ik heel erg mijn best gedaan, maar smaakt het nog niet zoals ik wil. Of ik ben een ingrediënt vergeten en moet helemaal terug naar de winkel. Van boodschappen doen houd ik ook al niet, vanwege de drukte in de supermarkt. Mijn vriend staat er precies hetzelfde in, dus wisselen we af met zowel koken als boodschappen doen. Als Tom kookt, maakt hij ook graag simpele gerechten. Voor zichzelf bakt hij er dan vaak een stukje vlees bij, maar ik eet vegetarisch.”

Kroketten? Kaassoufflés!

“Ik was 12 toen ik besloot geen vlees en vis meer te eten. Ik was een echte dierenvriend. Bovendien at ik soms vegetarisch bij een vriendin en dat beviel me heel goed, ik weet nog dat ik hun zuurkool met vegetarisch gehakt lekkerder vond dan met echt gehakt. Daar kwam bij dat ik toch al geen enorme vleeseter was. Ik miste hooguit kroketten en vissticks, maar kaassoufflés bleken een goed alternatief. Mijn ouders vonden het prima en bakten groenteburgers speciaal voor mij. Ik merk dat het steeds makkelijker is om vegetariër te zijn. 5 jaar geleden keken mensen me regelmatig gek aan: ‘Hoe kun je nou zonder vlees?’ Maar tegenwoordig hoef ik me niet meer te verdedigen. Het is heel gewoon en veel mensen eten al een deel van de week vegetarisch. Sommige festivals, zoals Amsterdam Open Air, zijn zelfs 100 % vega.”

Eten aan het strand

“Omdat we dus niet graag in de keuken staan, gaan Tom en ik regelmatig uit eten. We zitten elke week wel een keer in een restaurant, bij voorkeur aan het strand. Ik ben van jongs af aan gewend om vaak naar zee te gaan. Ik voel me er vrij, alsof je aardt. En we kunnen daar onze hond mee naartoe nemen. We houden ook wel van chic uit eten gaan. Dan gaat het ons echt om het eten. Je zult ons niet snel zien in restaurants waar vaak BN’ers zitten en het draait om zien en gezien worden.”

