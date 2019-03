Hap slik zeg: ‘Onze boodschappen zijn alleen voor Remco, ik leef op sondevoeding’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres.

Naam: Liesbeth (28)

Partner: getrouwd met Remco (37)

Kinderen: geen

Beroep Liesbeth: verpleegkundige

Beroep Remco: verzekeringstussenpersoon

Geeft uit aan boodschappen: € 50 per week

Geeft uit aan uit eten gaan/bestellen: € 80 per maand

Deze week op het menu:

Maandag: aardappelen, worteltjes en een gehaktbal bij mijn moeder

aardappelen, worteltjes en een gehaktbal bij mijn moeder Dinsdag: mixed grain, kikkererwten en pompoen en een Oreo-muffin *

mixed grain, kikkererwten en pompoen en een Oreo-muffin * Woensdag: stamppot rodekool met appel en kogelbiefstuk *

stamppot rodekool met appel en kogelbiefstuk * Donderdag: groentestoofpot met aubergine, courgette en aardappel * en stoofvlees

groentestoofpot met aubergine, courgette en aardappel * en stoofvlees Vrijdag: maaltijdsalade tonijn en yoghurt met fruit *

maaltijdsalade tonijn en yoghurt met fruit * Zaterdag: broodjes ei

broodjes ei Zondag: McDonald’s

(* via de toogoodtogo-app)

“Remco lust echt alles. Ik daarentegen ben een moeilijke eter. Dat heeft een oorzaak: toen ik vijf jaar was, kreeg ik nierkanker. Precies op de leeftijd dat je je smaak ontwikkelt moest ik chemotherapie ondergaan. Daardoor at ik 1,5 jaar lang weinig, van veel voedsel werd ik misselijk. Ik heb nog steeds maagproblemen. Normaal eten is bijna niet mogelijk, ik geef snel over. Ik leef sinds kort vooral op sondevoeding. Die kost € 800 per maand, maar gelukkig wordt dat vergoed. Onze boodschappen zijn dus eigenlijk maar voor 1 persoon.

Als Remco ’s avonds eet, ga ik voor de gezelligheid altijd bij hem aan tafel zitten en dan neem ik een paar happen voor de smaak. We gaan ook gewoon samen uit eten, al kan ik maar een kwart van een normale maaltijd eten. Ik bestel vaak het kindermenu. Hoe restaurants daarop reageren wisselt, maar het scheelt dat mijn sonde in mijn neus zit en dus zichtbaar is. Eten is een sociaal iets, daarom vind ik het belangrijk om toch naar etentjes met bijvoorbeeld vrienden te gaan.”

Geen verspilling

“Mijn man en ik zijn sinds kort fan van de app Too Good To Go. Je kunt dan eten bestellen en ophalen dat anders weggegooid zou worden. Soms is het een complete maaltijd, bijvoorbeeld van een sushirestaurant, soms is het een kant-en-klaargerecht van een supermarkt, maar het kunnen ook losse, biologische ingrediënten zijn van bijvoorbeeld Ekoplaza. Ze noemen het een ‘Magic box’ en het is meestal echt lekker. We eten maaltijden die we normaal niet zo snel op tafel zouden zetten. Laatst kregen we bijvoorbeeld een mosselpakket dat over was van de Horecava, de horecavakbeurs in de RAI. Het gaat voedselverspilling tegen en dat vind ik extra fijn, omdat ik door mijn sondevoeding al veel medisch afval produceer zoals zakken, spuiten en verpakkingsmateriaal. Bovendien scheelt het veel geld, we betalen maar een derde van de winkelprijs. Van het geld dat we besparen, gaan we graag weekendjes weg. Laatst waren we nog in Berlijn, waar we overigens ook via Too Good To Go avondeten bestelden.”

Bord op schoot

“Ik mis het wel om lekker uitgebreid voor mezelf te koken. Ik kook nog wel voor Remco. Dat doe ik bewust, zo krijg ik geen negatieve associaties met eten. Mijn man eet graag met zijn bord op schoot, maar dat deden wij vroeger thuis alleen op zondag als Studio Sport op televisie was. Nog steeds vind ik het fijn om samen te eten. Vroeger aten we bij mij thuis met z’n vijven aan tafel: mijn broertjes, ouders en ik. Elke week eten we op maandag bij mijn ouders en inmiddels zijn ook de vriendinnen van mijn broertjes en mijn neefje erbij, erg gezellig. Zelf zou ik ook graag kinderen willen. Leuk: een tafel vol in mijn eigen huis, maar het is nog de vraag of mijn lichaam een zwangerschap aan kan.”

