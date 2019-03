Hap slik zeg: ‘Ik geloof dat ontgifting de sleutel tot een vitaal leven is’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer kun je spieken bij de 39-jarige Mirjam.

Naam: Mirjam (39)

Relatie: single

Kinderen: geen

Beroep: contentmanager en voedingsdeskundige

Geeft uit aan boodschappen: € 30 tot € 40 per week

Geeft uit aan uit eten gaan of eten bestellen: € 20 tot € 30 per maand

Deze week op het menu

Maandag courgettenoodles met zelfgemaakte pesto

courgettenoodles met zelfgemaakte pesto Dinsdag geroosterde pastinaak, zoete aardappel, champignons, wortel en koriander

geroosterde pastinaak, zoete aardappel, champignons, wortel en koriander Woensdag gepofte aubergine met citroen-kokosyoghurt

gepofte aubergine met citroen-kokosyoghurt Donderdag pittige kokos-groentesoep

pittige kokos-groentesoep Vrijdag makhani curry

makhani curry Zaterdag salade van eikenblad- en rucolasla met courgette, paprika, champignons, pompoenpitten, artisjokken en granaatappelpitjes

salade van eikenblad- en rucolasla met courgette, paprika, champignons, pompoenpitten, artisjokken en granaatappelpitjes Zondag chana masala met zelfgemaakte avocado-naan

“In mijn keuken heb ik een soort inloopkast waar bijna al mijn apparaten in staan. Ik heb een juicer – ik maak elke dag sapjes –en een blender. Met mijn spiralizer maak ik courgettenoodles, zoete-aardappelslierten of raw pasta. Ik heb een paar staafmixers, een ijsmachine, keukenmachine, snelkookpan en slowcooker. En een droogoven waar ik soms groenten in droog. Op mijn verlanglijstje staat nog een vitamix, een heel krachtige blender. Maar zo’n apparaat kost minstens € 500, dus daar moet ik nog even voor sparen.”

Niks dierlijks meer

“Mijn interesse in voeding en gezondheid begon al jong. Ik weet nog goed hoe ik als 15-jarige leerde dat broccoli heel gezond is en zelfs wat stoffen tegen kanker bevat. Dat intrigeerde me en ik ging me verdiepen in hoe je je lichaam met voedsel kunt helpen gezond te blijven. Ik ben zelfs naar Amerika gereisd om trainingen te volgen in onder meer ontgifting, omdat ik geloof dat dit de sleutel tot een vitaal leven is. Ook besloot ik te stoppen met dierlijke producten, puur vanwege wat mijn lichaam me vertelde. Van fruit en groenten voelde ik me licht en lekker, terwijl ik van vlees een dip kreeg.”

