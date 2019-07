Hap slik zeg: ‘Toen ik voor de derde keer ernstig ziek werd, gooide ik het roer om’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Myrthe (45).

Naam: Myrthe (45)

Relatie: getrouwd met Jerry (44)

Kinderen: Lars (18) en Laila (15)

Beroep Myrthe: natuurvoedingsdeskundige

Beroep Jerry: general manager

Geeft uit aan boodschappen: € 200 per week

Geeft uit aan uit eten: gaan heel weinig

Deze week op het menu

Maandag: linzenspaghetti met tomaten-groentensaus en salade uit de tuin

linzenspaghetti met tomaten-groentensaus en salade uit de tuin Dinsdag: burger van oesterzwammen en kastanjechampignons, rauwkost en broccoli

burger van oesterzwammen en kastanjechampignons, rauwkost en broccoli Woensdag: pittige bieten-paprikasoep, witte asperges met ei, peterselie en grasboter, aardappeltjes uit de oven

pittige bieten-paprikasoep, witte asperges met ei, peterselie en grasboter, aardappeltjes uit de oven Donderdag: radijssoep met lentegroenten, gierst en hummus

radijssoep met lentegroenten, gierst en hummus Vrijdag: gevulde paprika met wilde rijst en salade met raapsteeltjes en meiknol

gevulde paprika met wilde rijst en salade met raapsteeltjes en meiknol Zaterdag: linzensoep met zoete-aardappelfrittata

linzensoep met zoete-aardappelfrittata Zondag: Marokkaanse groentespiesjes, groene asperges en garnalen van de barbecue met salade uit de tuin

“Ik kook graag uit mijn eigen moestuin, daar ben ik ’s zomers dagelijks te vinden. Laatst had ik peultjes geplant, als ik dan na een week piepkleine groene puntjes in de aarde zie verschijnen, ben ik echt blij. Soms mislukt een oogst. Vorig jaar is mijn andijvie spoorloos verdwenen, waarschijnlijk ’s nachts door slakken verslonden. Bestrijdingsmiddelen gebruik ik nooit, ik ben juist een moestuin begonnen omdat ik natuurlijk wil eten. Toen ik voor de derde keer ernstig ziek werd, gooide ik het roer om.”

Op retraite na ziekte

“Op mijn 20ste kreeg ik lymfeklierkanker. Ik studeerde nog en wilde vooral zo snel mogelijk beter worden om weer verder te kunnen met mijn leven. Zes jaar later was de kanker terug, ik was toen 7 maanden zwanger. Mijn zoon kwam 3 dagen voor de uitgerekende datum, direct daarna werd ik behandeld en gelukkig ben ik genezen. In de jaren daarna wilde ik vooral zo normaal mogelijk zijn. Ik maakte carrière en schopte het tot adjunct-directeur van een middelbare school. Ondertussen voelde ik me niet fijn door naweeën van de behandelingen: ik had last van mijn hart, was vaak benauwd en moe. Op mijn 39ste kreeg ik voor de derde keer slecht nieuws: ik bleek een voorstadium van borstkanker te hebben, heel onwerkelijk. Na de operatie ging ik op retraite in Frankrijk. Ik genoot van de natuur en verwerkte wat me overkomen was. In dat retraiteoord werd heerlijk gekookt met seizoenproducten, dat wakkerde mijn liefde voor eten aan. De knop moest om en ik koos voor natuurvoeding, omdat je dan alles kunt eten als het maar niet te sterk bewerkt is. Neem bijvoorbeeld een brood: bak je het zelf, dan zitten er 3 ingrediënten in. Koop je het in de supermarkt, dan staat er op de verpakking een ellenlange ingrediëntenlijst. Er is van alles toegevoegd, bijvoorbeeld om het langer houdbaar te maken. Verder eet ik groenten en fruit van het seizoen, bijvoorbeeld van een biologisch-dynamische boerderij waar je het op het land zelf kunt plukken. Voor mij is dat heel puur voedsel, omdat het onbespoten is en ik precies weet waar het vandaan komt. Natuurlijk eten heeft een enorm effect gehad op mijn gezondheid: ik ben niet meer benauwd en mijn hartcapaciteit is hersteld.”

Puber-eten

“Mijn man doet graag met me mee en mijn kinderen eten alles wat ik ze voorzet. Mijn zoon en dochter hebben zakgeld en hun puberbrein wil ook vet en zoetigheid, dus dat halen ze soms zelf wel in huis. Ik maak daar geen ding van, ik geef gewoon het goede voorbeeld. Dat deden mijn ouders vroeger ook. Ik weet nog hoe ik als meisje van 4 genoot van artisjok tijdens de vakantie in Frankrijk. Nu nog zijn artisjokken mijn lievelingseten, ik kweek ze ook in mijn moestuin. Ik kook graag een hele artisjok en dip de blaadjes in een vinaigrette. Bij het eten van artisjok komt voor mij alles samen: de distelachtige bloem geeft me een soort oergevoel, je geniet er samen met anderen van en je eet het rustig, blaadje voor blaadje.”

