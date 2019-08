Hap slik zeg: ‘Een half jaar geleden ben ik gestopt met alcohol en dat wil ik een jaar volhouden’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Eveliene (32).

Wie

Naam: Eveline (32)

Getrouwd: met Leo (56)

Kinderen: stiefzoon Jorden (18)

Beroep Eveline: toegepast psycholoog en diëtist bij nooitmeeraankomen.nl

Beroep Leo: leiderschapscoach en consultant

Geeft uit aan boodschappen: € 130 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 320 per maand

Deze week op het menu

Maandag: nasi van broccolirijst

nasi van broccolirijst Dinsdag: courgetti met balletjes van tartaar, tomaat en zelfgemaakte tomatensaus.

courgetti met balletjes van tartaar, tomaat en zelfgemaakte tomatensaus. Woensdag: koolhydraatarme lasagne, gemaakt met wittekoolbladeren

koolhydraatarme lasagne, gemaakt met wittekoolbladeren Donderdag: de lasagne die over was van woensdag

de lasagne die over was van woensdag Vrijdag: gekruide kip met prei en champignons

gekruide kip met prei en champignons Zaterdag: uit eten, carpaccio en biefstuk met gegrilde groenten

uit eten, carpaccio en biefstuk met gegrilde groenten Zondag: gemarineerde kipspiesjes van de grill met een groene salade en snijbonen

“Het is best een uitdaging om voor het hele gezin te koken. Mijn man eet koolhydraatarm, omdat hij dan geen hoofdpijn heeft en zich fitter voelt. Hij wil geen pasta of brood en vermijdt veel soorten fruit vanwege de fruitsuikers. Mijn stiefzoon van 18 kan niet tegen lactose, dan krijgt hij buikklachten. Dus hij eet geen kwark, yoghurt, melk en room. Dan zijn ze ook nog eens kieskeurig. Mijn man houdt niet van kaas, terwijl mijn stiefzoon dat nou net wel kan eten. We moeten dus altijd even nadenken voor we iets op tafel zetten, maar inmiddels heb ik in de computer een hele database met recepten die aan alle dieetwensen voldoen. Courgette-spaghetti is favoriet en we zijn ook dol op broccolirijst. We eten heel veel kip, want dat vinden we lekker en het bevat weinig vet en veel eiwitten. We grillen kip, doen het in de nasi of salade of bakken kipfilet.”

Gestopt met alcohol

“De taken in huis zijn verdeeld. Ik doe de was, mijn man de boodschappen. In huis ligt een boodschappenlijst met een pen ernaast en iedereen mag erop schrijven wat gehaald moet worden. Een keer per week gaat mijn man naar de supermarkt. Hoe beter de voorbereiding, hoe beter je eet. We hebben altijd de ingrediënten in huis om iets gezonds te maken. Zelf was ik lange tijd ‘verslaafd’ aan chocolade. Als ik wist dat het in het keukenkastje lag, moest het op. Nu we het niet meer in huis halen, is de enorme trek ook verdwenen. Een half jaar geleden ben ik gestopt met alcohol en dat wil ik een jaar volhouden. Ik merkte dat dat wijntje echt een gewoonte werd, ook doordeweeks. Mijn moeder was pas 55 toen ze overleed aan borstkanker. Zij dronk nooit, maar bij vrouwen verhoogt alcohol de kans op borstkanker wel. Ik wilde bovendien niet afhankelijk zijn van wijn om te ontspannen. Het gaat best makkelijk, al drinkt mijn man wel nog af en toe. Dan moet ik toekijken hoe hij een glas inschenkt.”

Lees ook

Hap slik zeg: ‘Alle boodschappen worden bezorgd, dat scheelt impulsaankopen’

Prikkels uit eten halen

“Gezond leven moet niet doorslaan, het gaat om de balans. Ik heb zelf veel diëten uitgeprobeerd, zelfs zo’n crashdieet en toen viel ik bijna flauw. Mijn man en ik hebben een boek geschreven – Nu afvallen en nooit meer aankomen– over de psychologie achter afvallen. Waarom lukt het de een wel en de ander niet? Wij onderscheiden allerlei typen lijners zoals de bourgondiër, de struisvogel en de diva, en aan de hand daarvan verklaren we je eetgedrag. Ik ben zelf een prikkeljunk: als ik te weinig prikkels krijg, ga ik die uit eten of drinken halen. Nu neem ik als snack een bakje druiven of snoeptomaten. Je eet uiteindelijk toch om te eten, dat kan ook iets gezonds zijn. De truc is om iets anders te vinden waarmee je ontspant. Door bijvoorbeeld geen wijntje nemen, maar in bad te gaan liggen.

Deze Hap Slik Zeg komt uit Flair 34. Deze editie ligt van 21 t/m 27 augustus 2019 in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.

Tekst: Eva Munnik | Beeld: iStock