Hap slik zeg: ‘Toen hij voor het eerst een broodje ei voor me maakte, dacht ik: wat is dit?’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres.

Naam: Esther (31)

Relatie: samenwonend met Peter (35)

Kinderen: Jens (6) en Lauren (5)

Beroep Esther: gymdocent en medewerker JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) bij de gemeente

Beroep Peter: eigenaar fietsenwinkel

Geeft uit aan boodschappen: € 75 per week

Geeft uit aan uit eten gaan/bestellen: € 100 per maand

Deze week op het menu:

Maandag: gekookte aardappels, spinazie à la crème, een ei en kipburgers

gekookte aardappels, spinazie à la crème, een ei en kipburgers Dinsdag: stamppot bij oma

stamppot bij oma Woensdag: ovenpasta met broccoli en spekjes

ovenpasta met broccoli en spekjes Donderdag: zoete-aardappelschotel met boontjes en gehakt

zoete-aardappelschotel met boontjes en gehakt Vrijdag: pompoensoep uit de vriezer met afbakbroodjes

pompoensoep uit de vriezer met afbakbroodjes Zaterdag: tagliatelle met roomsaus, ham en champignons

tagliatelle met roomsaus, ham en champignons Zondag: spruitjesstamppot met knolselderij en een sausje van zongedroogde tomaten

“Om geld te besparen hebben we ons voorgenomen minder eten te bestellen en minder uit eten te gaan. We hebben net ons huis en de winkel verbouwd, en ook een nieuwe bank gekocht. We willen onze buffer weer even aanvullen. Peter komt uit een ondernemersfamilie en is wat makkelijker met uitgeven. Ik ben geldbewust opgevoed. Ik haal één keer per week alle boodschappen en dan kijk ik vooraf welk fruit in de aanbieding is. Ook vlees koop ik gerust voor een actieprijs. Ik koop de ene keer het A-merk en de andere keer de budgetvariant. We houden niet van de goedkoopste cola en wat thee betreft ben ik kieskeurig. Ik ben een echte theeleut en wil dat ene merk, ook al is het wat duurder.”

Lees ook

Hap slik zeg: ‘Onze boodschappen zijn alleen voor Remco, ik leef op sondevoeding’

Geen rem

“Het liefst ga ik zonder mijn kinderen naar de supermarkt. Zij willen altijd zo’n kinder­karretje en rijden daarmee mensen tegen de benen. Ze vragen ook van alles, terwijl ik in 20 minuten door de winkel wil racen. Peter werkt zes dagen per week en doet daarom nooit boodschappen. Hij zou bovendien met veel te veel lekkere dingen thuiskomen. En ik wil niet te veel snoepen. Als er ongezonde dingen in de kast liggen, roepen die mij gewoon. Ik heb geen rem: als er een pak stroopwafels ligt, gaat er

bij elke kop thee een wafel doorheen. Voorheen kocht ik wel snoep, maar de kilo’s vlogen eraan en toen hebben Peter en ik besloten dat we dat anders gingen doen. Uit zelfbescherming haal ik het niet meer in huis. Laatst was Lauren jarig en wilde ze zelf op mandarijnen trakteren. Waarom zou ik dan cakejes bakken? Ik heb er wel een hoedje van drop op gemaakt, want het moet natuurlijk wel leuk blijven. Aan toetjes doen we niet meer. We hadden telkens strijd met de kinderen, dan aten ze hun avondeten niet op, maar wilden wel nog chocoladevla. Ik had geen zin meer in dat onderhandelen elke avond, dus haal ik het niet in huis. Bij oma eten de kinderen wel vanillevla met slagroom, dat kan best voor die ene keer per week.”

Experimenteren

“Wij aten vroeger altijd aardappelen, vlees en groenten, op woensdag macaroni of nasi en op vrijdag patat. In de keukenlade vond je niet meer kruiden dan peper, zout en gehaktkruiden. Toen ik Peter ontmoette en hij voor het eerst een broodje met een gebakken ei voor me maakte, dacht ik: wat is dit? Hij had er mosterd bij gedaan en allemaal kruiden. Door hem leerde ik experimenteren met smaken en mijn keuken staat inmiddels vol met kruiden. Ik houd van afwisseling, eet graag elke avond iets anders. Ik heb een kookboek voor gerechten zonder pakjes en zakjes en allemaal recepten die ik heb uitgeknipt en ingeplakt. Daarvan zet ik regelmatig iets op tafel.”

Deze Hap Slik Zeg komt uit Flair 11. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock