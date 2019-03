Hap slik zeg: ‘We gaan echt uit eten voor het eten, niet voor het gemak’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres.

Naam: Diana (30)

Relatie: woont samen met Reinier (27)

Kinderen: geen

Beroep Diana: marketeer bij IENS

Beroep Reinier: accountmanager

Geeft uit aan boodschappen: € 75 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 400 per maand

Deze week op het menu

Maandag: viscurry met naanbrood

viscurry met naanbrood Dinsdag: pulled beef-taco’s

pulled beef-taco’s Woensdag: pasta met saus van geroosterde tomaten, paprika en pijnboompitjes

pasta met saus van geroosterde tomaten, paprika en pijnboompitjes Donderdag: zoete aardappelstamppot met paksoi en Aziatische gehaktballetjes

zoete aardappelstamppot met paksoi en Aziatische gehaktballetjes Vrijdag: uit eten, verrassingsmenu bij restaurant C’est Ça in Utrecht

uit eten, verrassingsmenu bij restaurant C’est Ça in Utrecht Zaterdag: hele kip van de barbecue met gegrilde groenten en krieltjes

hele kip van de barbecue met gegrilde groenten en krieltjes Zondag: rendang met sajoerboontjes en rijst

“Mijn vriend Reinier en ik zijn allebei dol op eten en koken, we zijn er eigenlijk constant mee bezig. We bedenken vaak wat we gaan uitproberen die avond of we plannen dinertjes en brainstormen dan over wat we voor vrienden gaan koken. Ik denk dat ik van ons tweeën de betere kok ben – dat zegt Reinier ook, dus dat durf ik wel te beweren – maar ik vind het heel knap hoe hij pulled pork of short ribs maakt. Wat hij met vlees doet, doe ik hem niet na. Winkelen doen we zo efficiënt mogelijk. Ik ga niet 3 uur rondneuzen in de supermarkt, die tijd besteed ik liever in de keuken. Voor buikspek, vis en krab gaan we samen naar de groothandel. Wel dwaal ik graag rond in de toko om kemirinoten en exotische kruiden uit te kiezen.”

Bioboer beter?

“Ik probeer biologisch vlees te kopen, maar tegelijkertijd weet ik dat een varken van een bioboer maar een greintje meer ruimte heeft. Ik ben opgegroeid op een boerderij, mijn vader was melkboer. Hij had niet het stempel biologisch en toch kende hij alle koeien bij naam en hadden zijn dieren de ruimte. Hij was een redelijk kleine agrariër met 60 koeien. Hoe koeien op zijn boerderij leefden, is niet te vergelijken met het leven van dieren in de vleesindustrie. Wat volgens mij het belangrijkste is bij het kopen van voedsel, is transparantie: waar komt het echt vandaan? Ik ga liever voor lokale producten dan voor iets van de andere kant van de wereld.”

Japans en Vietnamees

“Ik denk met plezier terug aan mijn jeugd op de boerderij, maar geniet zelf intens van wonen in de stad. Afgelopen weekend zaten Reinier en ik 2 keer in een restaurant, we gaan graag uit eten. Ik werk bij restaurantsite TheFork en als ik een leuke nieuwe zaak tegenkom, zet ik die meteen op mijn wensenlijst. Ik houd erg van de Aziatische keuken, bijvoorbeeld Japans en Vietnamees. Japans is heel licht en delicaat, een complexe keuken die tegelijkertijd heel eenvoudig is. In de Vietnamese keuken kunnen ze varkensvlees fantastisch bereiden, een mooie combinatie van pittig, zuur en zoet zonder dat het zwaar wordt. Ik zeg ook geen nee tegen een sparerib op z’n tijd, als het maar een goeie is. We gaan echt uit eten voor het eten, niet voor het gemak. Het hoeft niet duur te zijn, wel lekker. Omdat we zelf ook graag koken, eten we anders liever thuis.”

Lees ook: Hap slik zeg: ‘Toen hij voor het eerst een broodje ei voor me maakte, dacht ik: wat is dit?’

“Reinier en ik zondigen ook af en toe. Laatst hebben we nog friet met frikandellen en kroketten laten bezorgen, met heel veel saus erbij. Toen we net samenwoonden, ging er elke avond wel een fles rode wijn open. Na een tijdje besloten we gezonder te gaan eten, door de week geen alcohol meer te drinken en meer te sporten. Maar onze voornaamste motivatie om te sporten is om te kunnen blijven genieten van lekker eten.”

Deze Hap Slik Zeg komt uit Flair 12. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Eva Munnik | Beeld: iStock