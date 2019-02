Hap slik zeg: ‘Ik vind A-merken vaak lekkerder dan het goedkopere huismerk’

Een kijkje in de keuken en het boodschappenkarretje van een lezeres.

Naam: Mathilde (35)

Relatie: getrouwd met Kevin (35)

Kinderen: Julie (8) en James (5)

Beroep Mathilde: HR-medewerker en blogger

Beroep Kevin: projectmanager

Geeft uit aan boodschappen: € 80 per week

Geeft uit aan uit eten gaan/bestellen: € 70 per maand

Deze week op het menu

Maandag: nasi met saté en gebakken ei

nasi met saté en gebakken ei Dinsdag: gebakken aardappelen, sperziebonen en krokante kipburger

gebakken aardappelen, sperziebonen en krokante kipburger Woensdag: risotto met courgette en kip

risotto met courgette en kip Donderdag: kip madras

kip madras Vrijdag: pizza (soms diepvries, soms zelfgemaakt)

pizza (soms diepvries, soms zelfgemaakt) Zaterdag: lasagne met gehakt

lasagne met gehakt Zondag: soep met brood en kaasjes

“Afgelopen vrijdag was ik alleen thuis. Mijn man was weg en ook de kinderen waren onder de pannen. Toen heb ik voor mezelf avondeten gehaald bij McDonald’s. O, wat verheugde ik me op een McChicken, die kipsandwich is al honderd jaar mijn favoriet. Deed ik thuis op de bank het doosje open… zat er een Angus Beef burger in! Ze hadden het verkeerd gedaan. Ik heb ‘m toch maar opgegeten, maar hij was niet zo lekker als een McChicken. Wat een domper.”

Onzintrends

“Met de kinderen ga ik zelden voor junkfood. Niet dat ik een health freak ben, we eten gewoon bewust en gevarieerd. ‘s Ochtends ontbijten Julie en James met z’n tweetjes aan tafel, terwijl mijn man en ik alle broodtrommels vullen. Ons eigen ontbijt eten we op ons werk op. Mijn zoon en dochter houden van pap: Brinta met een beetje kaneelsuiker. Dat is makkelijk en snel, het vult goed en bevat vezels. Soms maak ik smoothies of een kom yoghurt met muesli als ontbijt. Met normaal en afwisselend eten kom je een heel eind, ik doe niet aan trends. Er hoeven geen vier soorten chiazaadjes in je gerecht om het gezond te maken.

‘s Avonds kook ik graag pasta of risotto. Mijn man klaagt weleens als ik weer met Italiaans kom aanzetten. De kinderen zijn niet moeilijk met eten. Ik moest vroeger eten wat de pot schaft en zo doe ik het nu ook. Niet dat ik ruzie maak over een bord dat leeg moet, maar ik wil wel graag dat ze in elk geval drie happen nemen. Uit pakjes en zakjes koken vind ik prima, zeker op onze werkdagen, als de kinderen moe zijn na een dag school en opvang. Dan moet er gewoon snel iets op tafel staan, want vaak hebben ze daarna ook nog hun sportclubs. De wereldgerechten van Knorr zijn favoriet: kip tandoori of kip madras.”

Eén zak chips

“Ik vind A-merken vaak lekkerder dan het huismerk. Die wereldgerechten bijvoorbeeld, maar ook Coca-Cola en Boursin Cuisine zijn beter dan de goedkopere varianten. Maar andere producten, zoals bijvoorbeeld bruiswater met citroensmaak, zijn weer wel prima van het huismerk. Mijn man doet op zaterdag altijd de grote boodschappen. We maken dan samen een lijstje. Soms hebben we de neiging om vlakbij naar de Albert Heijn te gaan, maar het scheelt zo een tientje per keer als we de grote boodschappen bij de Lidl iets verderop halen. Daarom hebben we besloten dat we de grote bubs altijd daar inslaan. Mijn man is qua boodschappen een stick to the plan-type: hij neemt mee wat op het lijstje staat. Als ik in de winkel ben, zie ik allemaal dingen die me spontaan ook lekker lijken. Melk gaat er veel doorheen, vanwege de pap, en we kopen altijd yoghurt voor in de smoothies. Ook de boter mag niet op zijn. Dat ligt aan mij: ik móet boter op mijn brood. Verder kan ik enorm genieten van Dr Pepper frisdrank. Qua lekkers kopen we maximaal één zak chips per persoon per week. Tegen mijn man zeg ik altijd: ‘Wat er niet is, dat pak je niet’.”