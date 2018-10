Smullen zonder schuldgevoel: deze ijssmaken bevatten nauwelijks calorieën

Laten we eerlijk zijn: wie wil er nu niet zonder enig schuldgevoel een bak ijs naar binnen werken? Dankzij ‘Halo Top Creamery’, een ijsmerk dat ontstaan is in Los Angeles, is het mogelijk. Deze nieuwe potten bevatten namelijk slechts 280 tot 360 calorieën, afhankelijk van de smaak die jij kiest. Yum!

Sinds 1 oktober liggen de verschillende smaken van ‘Halo Top Creamery’ in de schappen van Albert Heijn. Om de lancering hiervan te vieren, hostte Ellen Hoog – samen met ‘Halo Top Creamery’ – een speciale sportles: pilates met puppy’s! Flair was erbij en vroeg de voormalig hockeyster het hemd van het lijf.

Pilates met puppy’s, wat kunnen we ons daar precies bij voorstellen?

‘Ik heb het zelf ook nog nooit gedaan, maar ik heb er heel veel zin in. Ik verwacht de gewone pilates, maar dan met allemaal springende puppy’s.’

Hoe bevalt het ijs?

‘Ik heb chocola en cinnamon roll geproefd en dat was heel lekker. In dit ijs zit natuurlijk proteïne en ik moet zeggen, ik vind het wel jammer dat het nu pas verkrijgbaar is in Nederland. Je proeft de proteïne ook niet heel erg. In een shake kan dat poeder heel aanwezig zijn, maar dat vind ik hierbij helemaal niet.’

Is dit ijs een aanrader voor de mensen die wat meer op zijn of haar voeding wil letten?

‘Zoals ik al zei, ik vind het wel jammer dat het niet eerder verkrijgbaar was. Tijdens mijn hockeycarrière had ik dit zeker gegeten. In Amerika is het een grote trend, ook vooral bij sporters. En ik kan mij heel goed voorstellen dat die trend hier ook wordt overgenomen.’

Dit zijn de zes smaken die vanaf nu verkrijgbaar zijn bij Albert Heijn:

Bekijk hieronder de video van dit leuke event:



Beeld: ANP | Video: Elle Helmig