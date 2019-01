Griepgolf houdt aan: vooral kleine kinderen zijn de pineut

De griepgolf, waar veel Nederlanders sinds half december last van hebben, houdt aan. Huisartsen zien vooral veel kleine kinderen met griepachtige verschijnselen, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel.

Epidemie

Volgens het instituut gingen 62 op de 100.000 mensen afgelopen week naar de huisarts met griepklachten. De week daarvoor waren het er 70. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie.

Hoe lang duurt de ellende nog?

Naar verwachting is die voorlopig niet voorbij. Gemiddeld duurt zo’n epidemie in Nederland ongeveer negen weken. Vorig jaar hield de griepepidemie twee keer zolang aan. Ook waren er toen opvallend veel ouderen met longontsteking. Veel ziekenhuizen lagen overvol met grieppatiënten. De langste griepepidemie die in de boeken staat was in 2014/2015 en duurde liefst 21 weken.

Maar wat staat je te doen als de griep je op de hielen zit óf al te pakken heeft?

Bron: ANP | Beeld: iStock