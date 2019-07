Dit zijn de gevolgen van suiker voor je lijf (en dit kun je eraan doen)

Je weet vast wel dat suiker niet heel goed voor je is. Toch krijg je er mogelijk te veel van binnen. Wat doet het met je lichaam en waaraan kun je merken dat je te veel suiker eet? Hoe zorg je ervoor dat je minder binnenkrijgt en je de gevolgen van een hoog suikergebruik te lijf gaat? Annemiek van Puur Figuur legt uit.

“Suiker heeft meer invloed op je lichaam dan je denkt. Niet alleen heeft het effect op je suikerspiegel en lijden je tanden eronder. Een hoger suikerinname kan ook gevolgen hebben voor je hart. Hieronder zetten we de gevolgen van suiker op je gezondheid voor je op een rijtje:

Suikerspiegel

Als je suiker en andere snelle koolhydraten binnenkrijgt, stijgt je suikerspiegel en reageert je alvleesklier door het hormoon insuline aan te maken. Dit haalt de suiker uit je bloed en transporteert het naar de rest van je lichaam. Daardoor zakt je suikerspiegel weer. Als je alvleesklier vaak en lange tijd insuline aan moet maken, kan je lichaam resistent worden voor het hormoon. Je lijf reageert dan niet meer zo goed, waardoor er steeds grotere hoeveelheden insuline nodig zijn om de suiker uit je bloed te verwijderen. Als je lichaam vrijwel niet meer op insuline reageert of als je alvleesklier overwerkt is en hierdoor minder insuline aanmaakt, spreken we van diabetes type 2.

Brein

In je brein gebeurt het volgende als je suiker binnenkrijgt: er komt een grote hoeveelheid dopamine vrij. Dit feel good hormoon zorgt voor een aangenaam en plezierig gevoel. Het werkt ook verslavend. Je brein heeft steeds meer suiker nodig voor hetzelfde prettige gevoel. Er gebeurt nog iets in je brein onder invloed van suiker. Daalt je suikerspiegel nadat het hormoon insuline de suiker naar je cellen heeft vervoerd, dan kun je last krijgen van een zogenoemde suikercrash of suikerdip. Daardoor is het moeilijk om alert en gefocust te blijven.

Tanden

De bacteriën in je mond, die het tandglazuur aantasten, houden erg van suiker. Hoe meer suiker je eet, hoe beter het met ze gaat. Voor je tanden geldt helaas het omgekeerde.

Gewrichten

Als je last hebt van je gewrichten, is suiker eten geen goed idee. Het kan namelijk de gewrichtspijn verergeren omdat suiker ontstekingen bevordert. Suiker zou zelfs bijdragen aan het ontstaan van reuma.

Huid

Wil je een gladde huid, dan kun je beter geen suiker eten. Suiker bindt zich namelijk aan eiwitten in je bloed, waardoor een stofje ontstaat dat het collageen en elastine in je huid aantast. Het gevolg? Vroegtijdige huidveroudering.

Hart

We zagen al dat veel suiker kan leiden tot diabetes type 2. Dit is op zijn beurt van invloed op je hart. Het blijkt namelijk dat de bloedvaten stijver worden en gevoeliger voor aderverkalking als je deze aandoening hebt.

Gewicht

Suiker wordt niet voor niets een snelle koolhydraat genoemd. Ons lichaam neemt deze stoffen snel op, waardoor je lichaam ineens te maken krijgt met een grote hoeveelheid brandstof. Heeft je lichaam die brandstof niet meteen nodig, dan slaat het deze op als vetreserve.

Zo merk je dat je te veel suiker eet

Als je veel suiker eet, kun je dat merken aan je lichaam. Dit zijn tekenen dat je te veel suiker binnenkrijgt:

• Je bent prikkelbaar of slap zonder aanwijsbare reden

• Je krijgt meer rimpels en een slappe huid

• Je hebt last van zoete trek en eetbuien

• Je komt aan of valt moeilijk af

• Je hebt gaatjes in je tanden

• Je hebt altijd honger

• Je hebt last van gewrichtspijn

• Je lijdt aan hersenmist

Zo eet je minder suiker en doe je meteen iets aan de gevolgen

De beste manier om minder suiker te eten, is om zoveel mogelijk lekkere en gezonde producten zonder toegevoegde suiker in je eetpatroon op te nemen. Zolang je je steeds aangenaam verzadigd voelt en je suikerspiegel stabiel is, blijft de zoete trek meestal weg en kom je uit de vicieuze cirkel.

Gezonde producten zonder toegevoegde suiker zijn verse groenten en fruit, vers vlees en verse vis, ongezoete zuivel, noten, zaden, pitten en peulvruchten. Maak je gerechten met deze producten, dan merk je al gauw dat je prima zonder suiker kan. In dit artikel vind je nog meer tips om minder suiker te eten.

Lees ook

Deze voedingsmiddelen zorgen direct voor een flinke energieboost

Terugdraaien

Zodra je geen toegevoegde suiker binnenkrijgt, zal je gewicht afnemen. Je huid gaat meer stralen en humeur verbetert. Je hebt meer energie en voelt je helderder in je hoofd. Ook eventuele gewrichtspijn neemt af, net als de gaatjes in de tanden. Zo zie je dat de gevolgen van suiker voor een groot deel zijn terug te draaien door geen producten met toegevoegde suiker meer te eten.”

Op de hoogte blijven van onze artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Annemiek (Puur Figuur) | Beeld: iStock