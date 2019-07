Schokkend: zó gevaarlijk is het om vermoeid achter het stuur te kruipen

We zijn weer massaal op weg naar onze vakantiebestemming, of gaan dat binnenkort doen. Hartstikke gezellig: raampje open, muziekje aan en luid meezingen. Zo gaan de kilometers lekker snel. Maar zit je continu te gapen? Pas dan goed op, want vermoeidheid doet meer met je dan je lief is.

Door de jaren heen zijn we behoorlijk bewust gemaakt van wat een paar borrels op met ons doet achter het stuur. De Rijksoverheid gooide er tientallen campagnes tegen aan en riep ‘de bob’ uit, een term waar stellen nu over bekvechten in de auto op weg naar een feestje.

Doorpakken

Maar dat vermoeidheid net zo gevaarlijk is als rijden met alcohol achter de kiezen, dat is minder bekend. En dus rijden we gemakkelijk die laatste tientallen kilometers door naar onze vakantiebestemming, ‘want we zijn er bijna’. We staan vroeg op om files te vermijden en rijden veel langer dan we gewend zijn. En dat maakt dat ons lichaam slaperig wordt.

Split second

Bij 1 op 5 verkeersongevallen is vermoeidheid de boosdoener volgens Veilig Verkeer Nederland. Dat komt doordat dat we slomer reageren als we moe zijn en meer moeite hebben om recht te blijven rijden. En een trager reactievermogen kan het verschil zijn tussen leven en dood als je een voetganger net te laat ziet. Welke impact vermoeidheid op je rijgedrag heeft kun je in dit filmpje zien. Een verslaggever van Editie NL doet een pak aan dat ervoor zorgt dat haar ledematen zwaarder worden en ze draagt een bril die onze microslaapjes (de 10 seconden die we indommelen zonder het te weten als we moe zijn) simuleert.

Wees verstandig

Wat kun je er nu tegen doen als je moe begint te worden en je al onderweg bent? Een paar voor de hand liggende opties: heb je iemand naast je zitten die kan rijden? Wissel van plek. Zo niet: koop dan bij het eerst volgende tankstation een kop sterke koffie en strek de benen. Ben je in een warm land? Zorg dan dat je de airco aan zet. Maar het beste is: plan korte reistijden in. Zo ben je misschien langer onderweg, maar doordat je ’s middags al eerder stopt met rijden kun je ook nog wat van de omgeving zien en zo zie je meer!

