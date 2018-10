Je wordt ’s ochtends wakker en je mond voelt als een woestijn. Dohorst! Gelukkig ontdek je op datzelfde moment dat er nog een glas water op je nachtkastje staat van de dag ervoor. Kan het kwaad om dat leeg te drinken of niet?

De één zegt dat het gevaarlijk is om water te drinken dat al een nacht naast je bed staat, de ander doet het zonder moeite. Maar wat is wijsheid? Microbioloog Peer Timmers legt het uit.

Koolzuur

Tegen NU.nl zegt de deskundige dat het water van smaak kan veranderen. Dit komt doordat koolstofdioxide in de lucht kan oplossen in het water in het glas, waardoor koolzuur ontstaat. ‘Dit zorgt ervoor dat water dat lang aan de lucht is blootgesteld een fractie zuurder is dan water dat net uit de kraan komt’, aldus Timmers tegenover de nieuwssite. ‘De veranderingen in het water zijn wel heel klein, alleen iemand met heel gevoelige smaakpapillen zal dit misschien opvallen.’

Bacteriën

Hoe het zit met de bacteriën in een glas ‘oud’ water? Ook die kunnen geen kwaad gezien het geen ziekteverwekkende bacteriën zijn. Staat er dus een glas water op je nachtkastje van de dag ervoor, dan kun je die ’s ochtends rustig opdrinken. Aha!

Beeld: iStock