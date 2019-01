Nederland wordt voor de zesde achtereenvolgende week geteisterd door een griepepidemie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Nivel.

Officieel een epidemie

Vorige week gingen 75 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepklachten; zij zien vooral veel baby’s en peuters met griepverschijnselen. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie.

Mild in verhouding met 2018

Toch is deze griepepidemie nog niets vergeleken bij de uitzonderlijke griepgolf van vorig jaar. Toen waren er eind januari / begin februari meer dan 160 van de 100.000 mensen die zich met griepverschijnselen bij de huisarts melden. De griepgolf duurde in 2018 maar liefst achttien weken, twee keer zo lang als gemiddeld. Dat de huidige epidemie mild verloopt, hoeft echter niet te betekenen dat-ie ook weer snel voorbij is. Er kan zomaar weer een nieuwe piek ontstaan en dan zou ook deze griepgolf nog weken kunnen duren.

Opknaptips

Zit ook jij op dit moment tussen het gesnotter van je collega’s of heb je thuis een aantal zieken zitten? Reken er maar op dat jij binnen de kortste keren ook met een vervelend griepje thuis komt te zitten. Naast dat je uiteraard genoeg rust moet houden, zijn er gelukkig nog meer dingen waardoor je binnen een mum van tijd weer op de been bent.

Kippensoep

Je hebt deze waarschijnlijk al vaker gehoord, maar een kopje kippensoep doet écht wonderen. Doordat je van een goed hete kom kippensoep aardig begint te zweten, je neus ervan open gaat en je slijm loskomt, is het al eeuwenlang het wonder dat ons van die verdomde verkoudheid verlost.

Groentesap

Het is misschien niet het lekkerste sapje dat je kunt bedenken, maar ook een glas tomaten- of bietensap doet je lichaam veel goeds. Op deze manier krijg je namelijk een flinke dosis groente binnen, zonder dat je met je grieperige lijf uitgebreid moet gaan kokkerellen.

Knoflook

Niet iedereen is er weg van, maar het is wel goed voor je. Naast dat het de strijd aangaat met je luchtweginfecties, versterkt het ook nog eens je immuunsysteem. Een beetje knoflook door je soep is dus iets waar je net even wat sneller van opknapt.

Banaan

Ook hier heb je misschien niet echt trek in, maar het is wel iets wat niet snel verkeerd valt. Artsen raden het dan ook aan om bij te dragen aan het herstel van je buikgriep. En het mag in vergelijking met andere fruitsoorten dan maar weinig vitamine C bevatten, er zit in een banaan wel veel voedingsvezel, kalium en zetmeel. En dat is ook belangrijk!

IJs

Helaas bedoelen ze hier geen lekkere ijscoupe met cookie dough en kaneelsmaak, maar juist een lekker koud waterijsje is heerlijk verzachtend voor je zere keel. Daarnaast zorgt het ervoor dat je genoeg vocht binnenkrijgt, wat tijdens een griepje absoluut belangrijk is.

Gember

Tegenwoordig stopt iedereen ook zonder griep graag een stuk gember in de thee, maar vooral wanneer je een griepje te pakken hebt, is het een goed voedingsmiddel om het ziek zijn te bestrijden. Zo zou het volgens meerdere wetenschappelijke studies ontstekingen verhelpen, waardoor je uiteindelijk dus sneller beter zou moeten worden.

Thee

Niks zo fijn voor je zere keel en je grieperige lijf als een heerlijk kopje warme thee. Stuk gember, een scheut honing en een schijfje citroen erbij et voilà: je hebt het drankje dat je verstopte neus verhelpt én je zere keel verzacht.

Bron: Gezondheidsnet, ANP | Beeld: iStock