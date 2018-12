Zo veel geld bespaar je op jaarbasis als je stopt met roken

Dat je omwille van je gezondheid beter kunt stoppen met roken, is niets nieuws. En dat je flink wat euro’s bespaart eigenlijk ook niet. Wil je stoppen met je slechte gewoonte maar wil het maar niet lukken? Misschien is dit simpele rekensommetje het laatste zetje in de rug dat je nodig hebt.

Het zijn keiharde, schokkende cijfers: maar liefst een kwart van de Nederlanders ouder dan twaalf jaar rookt. Gemiddeld zouden rokers zo’n veertien sigaretten per dag aansteken, wat neerkomt op 98 peuken per week. Dat getal maal 52 weken brengt in kaart dat rokers bijna 5.100 sigaretten per jaar nuttigen. Ervan uitgaande dat er twintig sigaretten in een pakje zitten, gaan er 255 (!) pakjes doorheen. Kanonnen.

Money, money, money

Dan nog even over het geld dat je eraan kwijt bent. Tegenwoordig kost een pakje sigaretten zo’n zeven euro. Doe dat keer die 255 pakjes en je komt uit op een bedrag van 1.785 euro per jaar. Lees: een dikke vakantie, gloednieuwe laptop en ga zo maar door… overtuigd?

Bron: Libelle | Beeld: iStock