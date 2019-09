Gebrek aan seks zorgt mogelijk voor gezondheidsproblemen bij 50-plussers

Naarmate de leeftijd stijgt neemt de hoeveelheid seks vaak af. Maar nieuw onderzoek toont aan dat dit helemaal niet goed is. Een gebrek aan seks kan namelijk slecht zijn voor de gezondheid.

Gezondheidsproblemen

Uit een studie van de Anglia Ruskin University blijkt dat weinig seks onder 50-plussers kan zorgen voor gezondheidsproblemen. Dit hebben ze onderzocht bij 5700 mannen en vrouwen die deze leeftijd naderen. Uit het onderzoek blijkt dat mannen van 50+ die geen zin meer hebben in seks maar liefst 63 procent meer kans hebben om gediagnosticeerd te worden met kanker. Ook de kans op langdurige ziekte wordt verhoogd met 41 procent. Bij vrouwen heeft 64 procent meer kans om ziek te worden.

Activiteit

“Het is belangrijk om te onthouden dat seks een vorm van lichamelijke activiteit is. Al wordt het vaak uitgevoerd met een matige intensiteit”, zegt dr. Lee Smith, auteur van de studie. De experts concluderen dus dat mensen op middelbare leeftijd de passie moeten zien te behouden, omdat het veel gezondheidsvoordelen heeft. Zo maakt je lichaam tijdens de seks het stofje endorfine aan, wat goed is voor je immuunsysteem, en verbrand je ook nog eens aardig wat calorieën.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘Seks in een vliegtuig lijkt me waanzinnig spannend’

Twijfels

We kunnen overigens wel wat vraagtekens zetten bij deze studie. Het is namelijk niet duidelijk of een gebrek aan seks de ziektes veroorzaakt of dat het gebrek aan seks juist een teken is dat iemand al ziek is en daardoor geen zin heeft.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock