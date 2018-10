Say what? Door deze fruitsoort werkt de pil minder goed

Slik jij de pil om de kans op een zwangerschap te voorkomen? Als je dol bent op déze fruitsoort, is het oppassen geblazen. Die zou de werking ervan namelijk verminderen.

Wil je dat de pil optimaal werkt, dan zou je niet te vaak grapefruit moeten eten, zo blijkt uit onderzoek van het Center for Education and Research on Therapeutics. De fruitsoort (ook het sap!) zou de CYP3A-levels in je lichaam verlagen. En heb je een lagere waarde in je lijf van dit enzym, dan kan het lichaam de stoffen uit de pil minder goed opnemen. Het gevolg: de werking van de pil kan een stuk minder worden.

Citrusvruchten

Volgens de wetenschappers zouden niet alleen grapefruits, maar ook sinaasappels en limoenen dit effect hebben. Voor de liefhebbers onder ons betekent het gelukkig niet dat je de citrusvruchten helemaal niet mag eten als je de pil slikt, zolang je er maar niet overdreven veel van binnenkrijgt. Voor de zekerheid kun je altijd de huisarts raadplegen of je wellicht moet overstappen op een ander anticonceptiemiddel. Wat er met je lichaam gebeurt wanneer je stopt met de pil? Dat lees je hier.

Bron: Cosmopolitan, ELLE | Beeld: iStock