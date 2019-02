Niet meer doen: deze 5 fouten in de ochtend maken je moe

Heb je vaak last van een dip op werk, nog vóórdat het middag is? Dan heb jij je onbewust misschien schuldig gemaakt aan een van deze 5 dingen. Want hoe lekker een hete douche of kop koffie in de ochtend soms kan zijn, is het niet heel verstandig.

Social media

Als je gelijk je telefoon pakt wanneer je wakker wordt, ben je je er misschien niet bewust van dat dit later op de dag voor een dipje kan zorgen. Sommige berichten kunnen je lichaam in een bepaalde staat van paniek brengen, iets wat je niet perse door hoeft te hebben. Later op de dag geeft dit een gestrest of juist vermoeid gevoel.

Koffie

Een bak koffie gelijk na het opstaan verstoort je natuurlijke aanmaak van cortisol. Dit stofje maakt je lichaam aan bij het ontwaken om alert en wakker te zijn; het is dus een soort natuurlijke vorm van cafeïne. Wanneer je daar een kop koffie bij optelt, krijgt je lichaam te veel cafeïne binnen. Het gevolg is dat je je rusteloos, gestrest of juist vermoeid en lusteloos gaat voelen.

Hete douche

Douche jij ook altijd onder hete stralen? Lekker misschien, maar niet verstandig. Het stomende water geeft namelijk het signaal aan je zenuwstelsel dat je spieren mogen ontspannen. Daardoor gaat je hartslag naar beneden en voor je het weet voel je je eerder klaar voor een dutje, dan opgewekt en energiek.

Snoozen

Jezelf die extra paar minuten slaap gunnen voelt op dat moment het allerlekkerst, maar je lichaam wordt er zeker niet bepaald wakkerder door. Juist wanneer je je slaap alsmaar blijft verlengen raakt je slaapcyclus compleet in de war. Het zorgt ervoor dat je je juist alleen maar meer vermoeider voelt dan normaal.

Slecht ontbijten

Wie dacht dat je kan ontbijten met een ‘gezond’ ontbijtkoekje, mueslireep of ontbijtcracker heeft het mis. Ze zitten vol met suiker, waardoor je wel een korte en snelle energiepiek krijgt maar daarna alsnog last krijgt van een dipje. En dat zorgt ervoor dat je snel daarna weer iets (ongezonds) eet.

