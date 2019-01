6 fouten die je misschien weleens maakt na het sporten

Als sporten niet je favoriete bezigheid is, zul je na het sporten behoorlijk trots zijn op jezelf. En terecht. Toch stopt het goed voor jezelf zorgen niet nadat je zwetend kleedkamer induikt.

Zeker als je sport om wat gewicht te verliezen is de kans groot dat je na het sporten beslissingen neemt die je work-out geen goed doen. Let hier dus na het sporten op.

Soms wel, soms niet

Mensen voor wie sporten iets is waar ze zich toe moeten zetten, zullen zich hierin herkennen. De ene keer ga je als een speer en sta je drie keer in de week anderhalf als een malle in de sporten, en de week erna lig je te snaaien op de bank. Doe alles met mate, probeer dus liever te spreiden (ga bijvoorbeeld om de drie of vier dagen sporten). Of sport vaker, maar korter (bijvoorbeeld 30 minuten). Zo krijgt je lijf ritme en hoeft het niet steeds weer extra hard te werken als je een week niets gedaan hebt.

Stretchen? Neh.

De cooling down bestaat niet voor niets. Het voelt misschien een beetje als tijdsverspilling, want je verbrandt er geen extra calorieën mee, maar door te stretchen na het sporten, kan je ademhaling weer op pijl komen. Het helpt je zenuwstelsel tot rust te komen en zorgt ervoor dat je flexibeler wordt. Daarbij maakt het dat je de volgende dag gewoon uit je bed springt en niet het eerste uur als een oud vrouwtje rondhobbelt.

Koffie na het sporten

Zeker als je ’s ochtends sport (hulde aan jou), is het heerlijk om daarna een welverdiende kop koffie te nemen. Máár, ho stop: voor je lichaam is dit een no go. Het snakt immers naar hydratatie na al dat gezweet. Drink dus liever water. Of water én koffie als je die cappuccino echt niet kunt laten staan.

Niets eten

Als je sport om af te vallen, voelt eten na het sporten wellicht een beetje dubbel. Toch is het belangrijk om te eten nadat je gesport hebt. Sterker nog, als je niet eet na het sporten gaat je lichaam in een soort overlevingsstand en verlaagt je energieniveau, wat je stofwisseling vertraagt in plaats van versnelt. Aan de andere kant is het niet nodig om een proteïneshake te drinken als je (direct) na het sporten nog gaat ontbijten, lunchen of avondeten. Als je bijvoorbeeld een gebakken ei op brood eet, krijg je voldoende (en betere) voedingsstoffen binnen.

Koolhydraten skippen

Dit is ook iets wat je misschien geneigd bent te doen als je sport om af te vallen. Koolhydraten hebben een slechte naam, terwijl het gewoon een stof is die je lichaam nodig heeft. Als je gesport hebt, helpen koolhydraten je lichaam om te herstellen. Granen en tarwe kunnen bijvoorbeeld ook eventuele ontstekingen na de work-out voorkomen.

Te weinig slapen

Misschien ben je het ’s avonds alweer vergeten als je ’s ochtends gesport hebt, maar op een sportdag (en het liefst op andere dagen ook) is het belangrijk dat je goed slaapt. In die tijd heeft je lichaam namelijk de gelegenheid om te herstellen van het sporten. Probeer op een sportdag een nacht van minimaal zeven uur te maken.

