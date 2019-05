Dít doet iedereen fout bij het maken van een smoothie

Natuurlijk willen we allemaal voldoende fruit eten en uit gemak (lees: gebrek aan tijd) grijpen we vaak naar een smoothie. Groente en fruit zijn standaard ingrediënten in een smoothie, maar we moeten vetten niet vergeten.

Jep, je leest het goed. Als je er vetten aan toevoegt, denk aan een avocado, noten of volle Griekse yoghurt zorgt het er niet alleen voor dat de smaak van je smoothie wordt verbeterd, maar de kwaliteit ook.

Lees ook

Recept: overheerlijke avocadosmoothie met munt

Vetten toevoegen aan je smoothie

Vaak ‘vergeten’ we vetten toe te voegen aan smoothies, want met zoveel fruit en/of groenten krijg je toch al genoeg goeds binnen. Maar vet is noodzakelijk voor een gezonde smoothie. Als je alleen maar gebruik maakt van bijvoorbeeld groente, krijg je nauwelijks vetten binnen. Groente bevat van zichzelf namelijk nauwelijks vet, maar zitten wel vol met vetoplosbare vitamines. Deze vitamines, denk aan vitaminen A, D, E en K hebben een bron van vet nodig voor een optimale opname. Bepaalde antioxidanten worden namelijk veel efficiënter opgenomen als het wordt geconsumeerd in combinatie met een gezonde vet. Lycopeen bijvoorbeeld, het carotenoïde in rode tomaten, wordt efficiënter opgenomen als het wordt gekookt en gegeten met een scheutje olijfolie. Good to know!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Famme.nl | Beeld: iStock