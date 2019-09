Zó veel invloed hebben foto’s op je geheugen en herinneringen

Ons geheugen kan ons nog weleens bedriegen. Getuigenverklaringen zijn voor de politie niet altijd even behulpzaam omdat hetgeen we ons herinneren niet altijd overeenkomt met wat er werkelijk gebeurde. ‘Geheugenprofessor’ Douwe Draaisma zegt nu dat we ons ook vooral dingen herinneren van foto’s.

Ga bij jezelf maar eens na: hoeveel van wat je herinnert over vroeger staat ook op een foto? Volgens oud-hoogleraar geschiedenis van psychologie Douwe Draaisma is het mechanisme het sterkst bij gezichten. Als je eraan terugdenkt aan hoe je vader of moeder er rond hun vijftigste uitzagen, zul je hoogstwaarschijnlijk een foto voor je zien uit die tijd. Dat komt je geheugen meegaat met de tijd en de huidige looks van je ouders heeft opgeslagen.

Lees ook

Huh? Dingen vergeten schijnt juist goed te zijn voor je geheugen



Graven in dat brein

Toch heb je wel je geheugen nodig, om te kunnen identificeren. Als je een oude foto zou zien die je nog niet kent met een van je ouders erop, zul je ze wel herkennen. Dus omdat hun uiterlijk ooit in je geheugen is opgeslagen, herken je wel, maar herinner je je dus niet per se. Dat komt meer door foto’s. Vragen wij ons direct weer af hoe dat ging toen er nog geen foto’s waren. Vergat je dan hoe iemand er vroeger uitzag?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.