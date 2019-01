Déze adviezen krijgen 3 Flair-lezers op basis van een foto-reading

Onlangs kon je op Flaironline.nl een zogeheten foto-reading winnen. Om mee te doen moest je twee portretkiekjes van jezelf opsturen mét een brandende vraag. Deze kon gaan over gezondheid, liefde, carrière en ga zo maar door. Er kwamen drie winnaars uit de bus en hieronder kun je een kort verslag van hun reading lezen.

Nathalie Kriek van Open Kaart Producties kan portretfoto’s ‘lezen’. Wat dat is? ‘Een combinatie van intuïtieve reading en gelaatkunde, en vooral géén helderziende waarnemingen of iets dergelijks.’ Er is namelijk veel meer op ons gezicht af te lezen dan de meeste mensen denken, zo legt ze uit.

Nathalie heeft de onderstaande vragen gekregen van L., S. en M. Hieronder lees je een verkorte versie van de foto-readings.

1. L. wil graag weten hoe haar carrière eruit ziet in de nabije toekomst

Om dat te kunnen beoordelen, heb ik eerst gekeken waar haar kwaliteiten liggen, zodat ze zich hier – op werkgebied – meer op kan gaan focussen. Ook is het handig om te weten waar haar eventuele valkuilen liggen.

L. heeft een duidelijke haarinplant die rechts een klein gedeelte van het voorhoofd inneemt. Dit laat zien dat ze een magnetische, fijne aantrekkingskracht heeft op mensen. Dit kan een groot voordeel zijn in haar werk. Haar ogen zijn groot met goed zichtbare oogleden. Hier schuilt met het oog op werk een kleine valkuil in. L. laat zich namelijk gemakkelijk provoceren. Haar wenkbrauwen zijn niet lang, maar wel vol, hetgeen betekent dat ze gul, ruimdenkend en mild is. Daarbij is ze ook niet vies van een beetje actie op zijn tijd, dus saai voorspelbaar werk is niet wat bij haar zal passen. Wat duidelijk wordt uit de vorm van haar mond, is dat L. eerder voor financiële zekerheid dan voor macht zou gaan.

Aangezien de Chinese gelaatkunde veel waarde hecht aan moedervlekken en vooral ook aan de plek waar deze zichtbaar zijn, besteed ik ook hier wat extra aandacht aan. De moedervlek op de rechterwang – in deze positie, schuin boven de mond – staat voor een bescheiden en hulpvaardig karakter. Ze zegt wat ze denkt en is hierbij absoluut eerlijk doch rechtvaardig! Maar haar diepere emoties en gevoelens houdt zij liever voor zichzelf.

Dit allemaal in ogenschouw genomen, kan ik de vraag als volgt beantwoorden: indien jouw werk te maken heeft met het bieden van hulp, begeleiding, verzorging en/of het creëren van huiselijke gezelligheid (al dan niet in combinatie met taken van financiële aard), kun je er van uitgaan dat je je hierin goed zult ontwikkelen en dat je dit werk ook zeker meerdere jaren zult kunnen volhouden. Hier liggen immers jouw talenten. Ben je werkzaam in een andere sector, dan nog is het mogelijk om succes hierin te behalen. Zeker wanneer je jouw aangeboren talenten hierin tot uiting brengt.

2. S. wil graag meer inzicht krijgen in zijn gezondheid

Omdat S. geen specifieke vraag heeft gesteld, ben ik op basis van de foto zelf op zoek gegaan. Let wel: ik ben géén arts en deze reading mag dan ook beslist niet als ‘diagnose’ opgevat worden. Ik heb gekeken naar de kenmerken in zijn gezicht die volgens de Chinese gezondheidsleer eventueel overeenkomsten zouden kunnen vertonen met psychische, emotionele of lichamelijke kwesties.

Een algemene eerste indruk leert mij het volgende over S.: zijn V-vormige haargrens toont mij een gevoelige persoonlijkheid. Hij is vrij handig, wellicht heeft hij deze eigenschap geërfd van zijn ouders. Hij is traditioneel ingesteld en past zich gemakkelijk aan anderen aan. Zijn kleine ogen verklappen dat hij moeite heeft met zijn emoties uiten; zijn grote oogleden verraden een sterke mening.

Omdat S. me expliciet naar zijn gezondheid vroeg, heb ik me hier ook voornamelijk op gericht. Vooral het lijntje op de top van zijn neus viel me hierbij op. Deze kan in verband staan met de aanleg voor problemen met de bloeddruk en in sommige gevallen ook met de hartkleppen. Ook duizelingen en pijn op de borst komen vaker voor bij mensen met een ‘gespleten neuspunt’. Uit zijn hoge voorhoofd, maak ik op dat S. een denker is, hij is een intelligente man. Het zou kunnen zijn dat hij in combinatie met zijn gevoelige karakter snel van zijn stuk gebracht kan worden door onverwachte gebeurtenissen en hierdoor zelfs paniekaanvallen getriggerd kunnen worden.

Wat ik S. als advies zou willen meegeven is: ga bij twijfel altijd even langs de huisarts voor een algehele check-up. Laat je emotioneel niet door anderen leegzuigen en kies vaker voor jezelf.

3. M. wil graag weten hoe ze beter met haar angsten en hooggevoeligheid om kan gaan

Als eerste heb ik door middel van een globale analyse haar persoonlijkheid proberen te vangen, zodat ik van daaruit verder kan gaan met een passend advies, speciaal gericht op haar karakter.

M. heeft in verhouding een vrij hoog voorhoofd, hetgeen inderdaad overeenkomt met veel gedachten. Niet alleen met veel gedachten; ook met een bovenmatige intelligentie. Juist in verband met haar gevoeligheid kan dit leiden tot angsten zoals zij zelf al aangeeft. Dit leidt dus automatisch tot meer zorgen en ‘wat als’-en. M. heeft een lief open gezicht waarbij de ogen verhoudingsgewijs wat ver uit elkaar staan, evenals de wenkbrauwen, hetgeen duidt op een open persoonlijkheid, hoewel soms wat labiel. Ze kan eeuwig wikken en wegen, maar haar geduld ten opzichte van anderen is benijdenswaardig. Ze weet prima wat ze wil, maar wegens haar gebrek aan zelfvertrouwen lukt het vaak niet om daadwerkelijk te komen waar ze graag zou willen zijn. De neuspunt die iets naar beneden wijst toont haar wijsheid en verraadt dat ze mensen snel doorziet (wellicht ook dankzij een stukje levenservaring).

Als advies zou ik M. willen geven: de grootste vorm van vrijheid is het loslaten van het idee ‘wat anderen van je zullen vinden’. Dat zal niet van de ene op de andere dag gaan, maar misschien gaat het iets sneller als je je bedenkt dat je het toch nooit voor iedereen goed kunt doen. Wanneer je je ergens zorgen maakt, vraag jezelf dan twee dingen af:

Is het relevant? (Zo ja, oké, je kunt hier over nadenken, zo nee, laat het los) Kan ik hier zelf iets aan veranderen? (Zo ja, doe dat, zo nee, laat het los en just see what happens. Komt tijd, komt raad)

Angsten overwinnen is een stuk ingewikkelder. Ik vermoed dat jouw angsten te maken hebben met je eigen onzekerheid, hoe jij je voelt (emotioneel en fysiek) en wat mensen eventueel van iets (jou) zouden kunnen vinden en hoe dit misschien wel je dagelijks leven op een negatieve manier beïnvloedt en verstoort. Hiervoor is meestal een gedegen therapie nodig.