Zo voorkom je dat je een food hangover krijgt

Het is feest, je bent met familie en er is veel (lees: héél veel) eten. Hoe ga jij jezelf beheersen met al dat lekkers om je heen en hoe voorkom jij een food hangover tijdens deze dagen? Met deze tips komt dat vast wel goed.

1. Niet alleen kerstkransjes

Zorg ervoor dat je tijdens de kerstdagen ook iets neemt van een salade of een gerecht vol groenten. Als je daar genoeg van eet, kun je ook van de andere gerechten en snacks genieten zonder dat je gelijk grote porties hoeft te nemen.

2. Let op hoe je eet

Over het algemeen wordt een opgeblazen gevoel niet veroorzaakt door te veel of te calorierijk eten. Mooie gerechten zijn niet de best verteerbare gerechten. Hoe simpeler het gerecht, hoe beter je lichaam het meestal kan verwerken. Eet niet te veel zoet, zout en vet door elkaar. Dit leidt vaak tot een ‘file’ in je darmkanaal.

3. Begin langzaam

Begin je diner met een salade met veel groenten, zodat je alvast een basis van vezels hebt voordat je aan de wat zwaardere gerechten begint. Door de vezels zul je al een redelijk vol gevoel krijgen, wat ervoor zorgt dat je niet te veel van de rest eet.

5. Drink niet te veel water

Veel mensen denken dat het slim is om veel water te drinken tijdens het eten, zodat je een ‘vol’ gevoel krijgt, maar eigenlijk werkt dit juist averechts. Drink voor je maaltijd veel en zo’n drie kwartier na je maaltijd weer, maar drink niet tijdens het eten al te veel water.

6. Overweeg een veggie optie

Het verteren van je eten kost veel energie en tijd. Licht verteerbaar eten, zoals fruit en groenten, worden sneller verwerkt. Compacter eten, zoals kalkoen, is pas na 24 tot 72 uur volledig verteerd en uit je systeem. Goed om te onthouden als je de dag na je kerstdiner geen eetkater wil hebben.

7. Beweging

Als je je niet lekker voelt omdat je te veel hebt gegeten, doe dan rustig aan. Een wandeling in de frisse lucht helpt om van je volgepropte gevoel af te komen. Zelfs een kwartier tot twintig minuten kan al wonderen doen.

8. Nee, je hoeft niet alle taart aan je voorbij te laten gaan

Aan het einde van je maaltijd is het niet slim om veel zware en suikerrijke dingen te eten. Zo lang je niet álles naar binnen propt en blijft snaaien, hoef je niks te laten staan. Je moet natuurlijk ook kunnen genieten.

