Dit is wat je food cravings je proberen te vertellen

Die onweerstaanbare drang naar een chocoladereep, dat heerlijke plakje kaas of die XL-zak paprikachips. We hebben er allemaal weleens last van, maar staan er vaak niet bij stil wat ze betekenen. Waar komen die enorme food cravings toch vandaan?

Je kent het wel, je bent de hele dag druk aan het werk en aan het eind van de middag krijg je ineens ongelofelijk veel zin in niet een beetje, maar héél veel chips. Of denk aan de chocolade issues die om de hoek komen kijken wanneer je ongesteld moet worden.

Tekort

Food cravings zijn eigenlijk signalen van ons lichaam dat we een tekort hebben aan essentiële mineralen. Een verlangen naar zout kan bijvoorbeeld wijzen op een magnesiumtekort, zin in zuivel dan weer op een calciumtekort. Heb je voortdurend trek in snoep of koolhydraten? Dan kan het zijn dat je een tekort hebt aan essentiële vetzuren zoals omega 3.

Menstruatie

Het beeld van een vrouw die tijdens haar menstruatie naar chocolade hunkert is misschien een cliché, maar volgens dokter Ellen Vora het heeft wel echt invloed op je food cravings. Zo kan een magnesiumtekort ervoor zorgen dat je veel zin hebt in die chocoladereep. Daarnaast kunnen jouw food cravings het gevolg zijn van een verlaagde oestrogeen- en progesteronspiegels, waardoor je je futloos voelt en troost zoekt in comfort food zoals ijs en pizza. Zo zouden vrouwen in de tweede fase van hun menstruatie tot maar liefst 600 (!) calorieën per dag meer eten dan in de eerste fase.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock