Dat het drinken van veel wijn niet goed is voor je gezondheid, weten we natuurlijk wel. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat het drinken van een bepaalde hoeveelheid wijn (níet buitensporig veel en voor veel mensen zelfs een ‘normale’ hoeveelheid) dezelfde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt als het roken van sigaretten.

Even slikken

Uit onderzoek van de Universiteit van Southampton blijkt dat het drinken van alcohol de kans op kanker aanzienlijk vergroot. Net zoals sigaretten de kans op kanker vergroten. Voor het onderzoek werd dan ook gekeken naar het verschil tussen kankersoorten als gevolg van tabak en als gevolg van alcohol. De conclusie is echt even slikken: je loopt al een groter risico op kanker als je één fles wijn per week drinkt (zo’n zes glazen – nog geen glas per avond van de week, dus). Dat staat gelijk aan het roken van tíen (TIEN) sigaretten. In deze heftige video die afgelopen jaar zeer terecht viral ging, liet een verpleegster al op zeer confronterende wijze zien wat roken met je longen doet.

Flink verhoogde kans

Mensen die wekelijks tot drie flessen wijn drinken, hebben helemaal een verhoogde kans op kanker. Volgens het onderzoek krijgen dan 19 op duizend mannen kanker. Bij vrouwen zou dit 36 op duizend zijn (waarvan relatief meer borstkanker). Volgens onderzoekster Theresa Hydes betekent dit echter niet dat je in plaats van gematigd drinken ook gematigd mag roken. De uitkomsten zijn gemiddeld en voor elk mens kan de uitwerking van alcohol of tabak anders zijn.

Gevaren van alcohol

Volgens Hydes weten de meeste mensen wel wat de gevolgen van roken zijn, maar ligt dat bij drank wat anders. “Zware drinkers worden gelinkt aan kanker in de mond, keel, stembanden, maag, lever en borst. Door de vergelijking te maken met sigaretten hopen we dat meer mensen zich bewust zijn van de slechte gevolgen van alcohol.”

