Flairs Vijf: 5x heerlijk lekkers om je vegan vingers bij af te likken

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we de lekkerste vegan opties op een rijtje.

1. Magnum vegan ijs

Hij ligt nog maar nét in de winkels, maar is zeker het proberen waard; de klassieke Magnum ijsco in een vegan jasje. Bij deze nieuwe versie is zowel het roomijs als het chocolade omhulsel 100% zuivelvrij. Het ijs wordt gemaakt van erwteneiwit, een plantaardig alternatief voor zuivel. En het lekkerste is dat je helemaal geen verschil proeft. De vegan magnum is verkrijgbaar in de smaken Classic en Almond en verkrijgbaar bij Albert Heijn.

2. Tony’s Chocolonely Pecan Kokos

De gekleurde repen van Tony’s Chocolonely zijn moeilijk te ontlopen in de winkel. Hun felle verpakkingen roepen je bijna: ‘Neem mij mee!’ Ook vegans kunnen genieten van de lekkere repen, want wist je dat er ook een aantal zuivelvrije varianten bestaan? Neem bijvoorbeeld de Puur Pecan Kokos-reep. Deze bestaat uit zuivelvrije pure chocolade, pecannoten en kokosschilfers. 100% vegan dus, smullen maar.

3. More Pastry’s vegan taart

Bij More Pastry’s maken ze elke dag met verse producten verschillende vegan cake- en taartvarianten. Van Chocolate Banana Bread tot Dark Chocolate Coffe Cream Cake, bij More Pastry’s hebben ze het allemaal. Hun winkel is gevestigd in Leidschendam naast Den Haag. Beetje ver? No worries, je kan de taarten ook gewoon online bestellen en laten bezorgen! (enkel in regio Den Haag, Zoetermeer en Delft). Liguster 84, Leidschendam.

4. Veganz Schokokeks

Deze plantaardige vegan chocoladekoekjes zijn voor de echte zoetkauwen heaven on earth. In plaats van palmolie kiest Veganz bewust voor zonnebloemolie en draagt zo haar steentje bij aan het milieu. Je kan kiezen tussen de gewone versie, die met extra cacao of met citroensmaak.

5. Alpro Caffè Soja karamel

Een heerlijke ijskoffie on the go. Met enkel het gebruik van sojamelk heb je een plantaardige ijskoffie waar niet al té veel suiker inzit. Je krijgt de goede balans tussen lekker zoet/zout door de karamel en de typisch fruitige smaak van Ethiopische koffiebonen.

