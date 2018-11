Flairs Vijf: 5x het lekkerste comfort food

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf keer het lekkerste comfort food op een rijtje.

1. Toni Loco

Bij deze nieuwe Amsterdamse hotspot kun je terecht voor heerlijke pizza’s, en je kunt er alle kanten mee op. Kies bijvoorbeeld op iedere kwart andere toppings (perfect om te delen!) óf beste een paar losse slices. Je kunt je diner compleet maken met een ouderwets frisdrankje, maar bij Toni Loco worden ook ambachtelijke drankjes als speciaalbier en internationale wijnen geserveerd. Iets te vieren? Proost dan met een van de high-end champagnes die bij de hotspot op de kaart staan! Tonilocopizza.com

2. Mora meets De Vegetarische Slager

We zijn allemaal wel gek op bitterballen en kroketten, en nu hoeven ook vegetariërs de snacks niet langer af te slaan. Mora heeft namelijk de handen ineen geslagen met De Vegetarische Slager. Samen introduceren zij de vegetarische kroket, bitterbal en kipcorn. Bovendien zijn de snacks allemaal zonder kunstmatige geur- en smaakstoffen. What is there not to like? Vanaf februari zijn de vegetarische snacks verkrijgbaar in de supermarkten, bedrijfskantines, cafeteria’s en horecagelegenheden.

3. Spaghetteria

Als iets bovenaan het lijstje van comfort food staat, is het wel pasta. En bij Spaghetteria is het met alle bewuste en verse ingrediënten pas écht genieten geblazen. Neem een kijkje op de website om te kijken voor welke pasta jij kiest. Spaghetteria-pastabar.nl.

4. Cheesy garlic bread

Cheesy bread blijft voorbij komen als je Facebook of Instagram checkt. Het ziet er misschien moeilijk uit om te maken, maar niets is minder waar. In dit korte filmpje krijg je van het begin tot het eind te zien hoe het moet.

5. Lasvegan.nl

Bij Lasvegan in Amsterdam kun je terecht voor hamburgers, taco’s, hot dogs en nog veel meer. En het beste is: je kunt het online bestellen en laten bezorgen! Lekker eten zónder ervoor de deur uit te hoeven: check! Lasvegan.nl

