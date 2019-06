Schokkend: met dít magere cijfer beoordelen vrouwen zichzelf anno 2019

Een buikje, brede heupen, een grote neus… menig vrouw heeft zo wel haar onzekerheden, zo blijkt opnieuw uit een groot onderzoek dat Flair heeft gedaan naar het zelfbeeld van vrouwen. Sterker nog, uit de rondvraag is gebleken dat vrouwen hun lichaam gemiddeld een magere 6,5 geven.

In samenwerking met hettestpanel.nl deed Flair onderzoek onder ruim 1.800 vrouwen. Hun zelfbeeld stond hierbij centraal en het bleek voor de meeste deelnemers een eitje om aan te geven waar ze ontevreden mee waren.

Minder social media

Vandaag de dag is #BodyPositivity hot topic, maar of vrouwen over het algemeen te spreken zijn over hun eigen lijf, is helaas een tweede. Uit het Flair-bodyonderzoek bleek namelijk dat ruim driekwart van de ondervraagden zichzelf te dik vindt, terwijl slechts iets meer dan de helft volgens hun BMI echt te zwaar is. Daarnaast zou ruim een derde van de kandidaten gebruikmaken van plastische chirurgie als het gratis zou zijn. De ondervraagde vrouwen beoordeelden hun lichaam gemiddeld met een magere 6,5 en meer dan tweederde (67 procent) gaf aan minder gebruik te maken van social media vanwege de beelden die ze daar te zien krijgen. Het zelfbeeld speelt dan ook bij hetzelfde aantal percentage een rol in het algehele levensgeluk.

Wél mooi

Wat de ondervraagde vrouwen wél mooi vonden aan zichzelf? Die vraag bleek een stuk lastiger te beantwoorden te zijn; zo gaf 43 procent aan daar moeite mee te hebben. “Mooie volle lippen”, “sprankelende ogen” en een “volle bos haar” waren enkele antwoorden die voorbij kwamen. Bovendien vond 90 procent van de Flair-lezeressen dat ze wat betreft innerlijk bij de mooiste helft van de bevolking hoorden.

Onderzoek uitgevoerd door hettestpanel.nl, onder 1.865 vrouwen, mei 2019.

Onderzoek uitgevoerd door hettestpanel.nl, onder 1.865 vrouwen, mei 2019.

