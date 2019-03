“Eten moet vooral leuk zijn”, en dat geldt ook voor gezond eten, vindt foodlover Ellemieke Vermolen (42). Speciaal voor Flair stelt ze 4 weken lang een supergezond weekmenu samen, waarmee je net die paar extra kilo’s kunt afvallen. Zónder strenge lijnpolitie. “Af en toe zondigen mag best.”

Je hebt het expres niet over een dieet. Waarom is dat?

“Een dieet is iets tijdelijks. Voor een periode dat je wilt afvallen. Dat lukt vaak ook wel, maar meestal pak je daarna je oude patroon weer op en dan kom je dus gewoon weer aan. Wat ik met mijn recepten wil bereiken, is dat je je visie over eten gaat veranderen. Dat je altijd zo blijft eten. Er zitten recepten tussen die je heel lekker gaat vinden en vaker gaat maken. En dat is dus de bedoeling. Dat ze onderdeel van je eetgewoonten gaan worden. Ook als deze 4 weken om zijn.”

Kost het niet veel tijd om gezond te koken?

“Geen tijd vind ik echt onzin. Waar een wil is, is tijd. Alle recepten zijn binnen 20 minuten klaar te maken. Zo veel tijd kost het dus niet. Je moet het een beetje in je schema passen. Heb je weinig tijd in de ochtend? Neem dan een sapje als ontbijt. Heb je iets meer tijd? Dan maak je roerei. Alle ingrediënten zijn gewoon te koop in de supermarkt. En als je dat nodig of lekkerder vindt, kun je af en toe ook iets halen bij een biowinkel. Zoals een suikervervanger voor in je thee of koffie. Biowinkels zijn tegenwoordig in elke middelgrote plaats wel te vinden. En anders bestel je die ingrediënten online.”

Hoeveel kun je afvallen met jouw recepten?

“Dat ligt een beetje aan je lijf. Elk lichaam is anders. Is je vetpercentage wat hoger? Dan lukt die kilo per week vast. Heb je een gemiddeld postuur, dan val je misschien 600 gram per week af. Maar ik ben er niet zo voor om op de kilo’s te focussen. Met deze recepten gaat je lichaam wennen aan een nieuwe, gezonde manier van eten. En daardoor val je af. Het is ook niet gezond om in korte tijd heel veel af te vallen. Bovendien: die manieren zijn vaak niet leuk en je houdt het niet vol. En dat is zonde. Want eten moet vooral ook leuk zijn.”

