Voor alle fitnessfanaten: dit worden de sporttrends in 2019

Denk jij bij fitness aan vervelende squats en sjorren aan wat dumbells? Fitness is inmiddels veel méér dan dat. Volg de gemiddelde fitgirl en je zult zien dat de trends binnen de muren van de sportschool elkaar in rap tempo opvolgen.

Van zumba tot bodypump, van poweryoga tot HIIT, wat zullen de fitnesstrends van 2019 worden?

Voor alle HIIT-haters: LIIT komt eraan!

Goed nieuws voor iedereen met een afkeer tegen HIIT! De tergend vervelende High Intensity Interval Training – die kwam, zag en overwon afgelopen jaar – krijgt er komend jaar een zusje bij. LIIT maakt haar entree in Nederland. En je raadt het al, dit staat voor Low Intensity Interval Training. Bij deze oefening staan langzame bewegingen centraal, waarbij vooral gelet wordt op een goede houding.

HIIT blijft een HIIT

Ondanks dat LIIT populair wordt in 2019, betekent dat niet dat de HIIT-training verleden tijd is. Een HIIT-training is een intense, dynamische training met een hoog tempo. Lees: veel krachtherhalingen, afgewisseld met korte pauzes. Bikkelen dus.

Roeien is het nieuwe spinnen

Stiekem zijn we best blij met dit nieuws: roeien wordt het nieuwe spinnen. Wat zeg nou eerlijk, als je mensen ziet roeien over de Amstel, de Maas of gewoon in de sportschool ziet dat er altijd prachtig uit. Van je billen tot aan je armen, één vloeiende beweging waarbij je al je spieren trilt, hoe fijn is dat?

Net als met spinnen kan roeien gedaan worden op muziek en de intensiteit op de roeimachine kan worden aangepast om het zwaarder te maken. Dit maakt het een uitdagende workout.

Fitbit much?

Ze worden gedragen door zowat iedere fanatieke fitboy en fitgirl: de apparatuurtjes om pols, enkel of nek waarmee tal van fitnesszaken kunnen worden gemeten. Welnu, deze trend wordt alleen maar groter én uitgebreider. Lag voorheen de nadruk nog op het aantal stappen per dag en je hartslag, nu wordt de analyse van deze wearables steeds uitgebreider.

Hoor jij ook bij het lezen van dit artikel ‘summerbodies are made in winter’ in je achterhoofd? Eng hè…

