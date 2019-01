Wat is waar? 3x feiten en fabels over griep en verkoudheid

Het was de lijfspreuk van je moeder in de winter: ‘Kind, trek een warme jas aan, anders word je ziek.’ Maar kloppen dit soort huis-tuin-en-keukenadviezen eigenlijk wel? Check de feiten en fabels over verkoudheid en griep.

1. Je kunt elke winter maar 1 keer griep krijgen

Feit. De huisarts: ‘In de medische wereld hebben we het alleen over ‘griep’ als je het influenzavirus hebt opgelopen. Hiertegen kun je je tussen midden oktober en begin december laten inenten. Het influenzavirus is namelijk erg seizoensgebonden en kan een echte epidemie veroorzaken. Wie griep krijgt, kan flink ziek zijn. Ook kan het gevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen dus zeker het advies om de griepprik te halen. Maar in de winter circuleren er jammer genoeg ook andere, griepachtige virussen die soortgelijke symptomen geven – maar dan in mindere mate. Officieel heet dat geen griep; het is meer een griepachtige of virale aandoening. Je kunt in de koude maanden dus vaker ziek worden, maar wel als gevolg van verschillende virussen.’

2. Als je verkouden bent, kun je beter niet zoenen of handen schudden

Feit. De huisarts: ‘De meeste ziektekiemen waar je verkouden van wordt, worden via speekseldruppeltjes doorgegeven die bijvoorbeeld in de lucht terechtkomen als je praat. Door even niet te zoenen, verklein je de kans op besmetting, maar je kunt het niet 100 procent uitsluiten. Als je dicht bij elkaar staat te praten, is er bijna evenveel kans op besmetting. Geen hand geven is niet per se belangrijk als je verkouden bent, maar juist wel als je buikgriep hebt. En als je wél in aanraking komt met ziektekiemen, hoef je niet ziek te worden. Dat is afhankelijk van je weerstand, al is die in de winter bijna altijd iets lager.’

3. In de winter moet je je warm aankleden, anders word je ziek

Fabel. De huisarts: ‘Koude temperaturen zorgen er niet voor dat je ziek wordt. Wel zijn we in de winter in het algemeen vatbaarder voor virussen, maar dat komt nooit alleen door de temperatuur. Ziek worden is vaak een combinatie van blootstelling aan ziektekiemen en een verlaagde weerstand. En dat overkomt ons in de winter vaker dan in de zomer.’

Beeld: iStock