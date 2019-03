Waar of niet waar? 3 feiten en fabels op het gebied van afvallen

We sporten, eten gezond én lezen er de nodige dingen over op het wereldwijde web. Maar wat kunnen we nu eigenlijk wel of niet geloven op het gebied van afvallen?

Zijn natuurlijke suikers nu wel of niet goed voor je? Klopt het dat je sneller afvalt wanneer je zwaarder bent? Diëtiste Berdien van Wezel heeft een paar feiten en fabels onder de loep genomen, en geeft uitleg.

1. Feit én fabel: na veel gesnoept te hebben moet je sporten om het eraf te krijgen

Kort door de bocht zit er volgens Berdien wel een kern van waarheid in. “Met een workout verbrand je”, zegt ze tegen Metronieuws. “Maar na een half uur op de hometrainer, heb je de helft tot een kwart verbrand van wat er op het schermpje staat. Dus uiteindelijk is het niet in evenwicht.” Hoewel de weegschaal niet direct alarm slaat wanneer je suiker naar binnen hebt gewerkt, is het niet goed voor je lichaam. “Er zitten geen vitamines, goede eiwitten en gezonde vetten in. Snoepen heeft dus geen enkele voedingswaarde.”

2. Fabel: hoe zwaarder ik ben, hoe sneller ik gewicht verlies

Als je zwaarder bent, kun je in feite meer kilo’s missen, maar je alvleesklier draait overuren. Berdien: “Hoe meer en vaker er insuline wordt geproduceerd, hoe langzamer dat en dus je vetverbranding werkt. Ga je koolhydraatarm, dan zullen de eerste kilo’s wellicht wel heel snel gaan. Maar daarna? Dan moet je uitzoeken waar het vandaan komt. Wil je echt afvallen, dan is het goed om de norm van een half uur matig intensief te bewegen per dag te verdubbelen.”

3. Fabel: vitaminepillen kunnen groente en fruit vervangen

Veel mensen denken volgens de diëtiste dat ze er zijn wanneer ze voldoende vitamine C binnenkrijgen. “Maar je hebt veel meer nodig, denk naast vitamine C aan D, A en alle B-vitamines”, stelt ze. En dan heeft ze het nog niet eens gehad over mineralen als ijzer en magnesium. Deze voedingsstoffen kun je uit groente en fruit halen. Supplementen slikken heeft alleen zin in bepaalde situaties. “Bijvoorbeeld als je weerstand minder is, je aan de antibiotica bent, een operatie moet ondergaan of zwanger bent. Dan is het ondersteunend aan je gevarieerde voeding.”

