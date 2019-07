Feit of fabel: helpt een föhn tegen jeuk en bulten door eikenprocessierups?

Als je getroffen bent door de eikenprocessierups, weet je hoe vervelend die jeuk en bultjes kunnen zijn. Dat je daarom iedere mogelijke tip aangrijpt om ervan af te komen, is dan ook meer dan logisch. Een opvallende die onlangs de revue passeerde en massaal gedeeld werd, was het trucje met de föhn. Maar werkt die ook echt?

Volgens het bericht zouden eiwitten in de haren van de eikenprocessierups voor de kenmerkende klachten zorgen. Door die bulten op te warmen met een föhn, zou het eiwit ‘stollen’. En dit zou er weer voor zorgen dat de klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Zinloos

Klinkt misschien als een goede tip, maar is dat ook zo? “Als je al klachten hebt, werkt een föhn zeker niet”, zegt GGD-arts en eikenprocessierupsexpert Henk Jans tegen NU.nl. Hij laat weten dat het hoogstens een beetje kan helpen als de haren van het beestje nog op de huid liggen. “Eiwitten in de haren van de eikenprocessierups, die vrijkomen als de haren in de huid zitten, zetten afweerreacties, zoals jeuk en bulten, in gang. Door de haren te verwarmen kan je de structuur van de eiwitten veranderen, waardoor je er mogelijk iets minder last van krijgt. Maar als de afweerreactie al in gang is gezet, is het zinloos om de huid te verwarmen. De klachten zullen hierdoor niet verminderen.” Bovendien moet je volgens Jans goed oppassen met het gebruik van een föhn. Zeker bij jonge kinderen, die over het algemeen een gevoeligere huid hebben, kunnen namelijk brandwonden ontstaan als je er een warme föhn op zet.

Spoelen

Die föhn kun je dus beter gewoon gebruiken waarvoor-ie bedoeld is, maar wat helpt dan wel tegen de klachten veroorzaakt door de eikenprocessierups? Allereerst is het belangrijk om de huid goed af te spoelen met lauwwarm water. Daarna kan je met plakband de huid ‘strippen’ van de laatste haren, adviseert Jans. “Gebruik hier geen te sterke plakband voor, dan trek je ook je eigen haren mee.”

Zalf

Wat ook de klachten kan verminderen, is een verzachtende zalf. “Een aantal lokale apotheken verkopen ook zalven waarin een stof zit die de huid heel licht verdooft; dit kan pijn wegnemen”, voegt de deskundige toe. Zijn de klachten ernstig en heb je de haren van de eikenprocessierups bijvoorbeeld in je ogen gekregen? Raadpleeg dan altijd de huidarts.

