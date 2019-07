Een deskundige legt uit: is elke dag sporten wel of geen goed idee?

Terwijl de één het lastig vindt om iedere week toe te komen aan sporten, werkt de ander zich het liefst dagelijks in het zweet. Dat voldoende beweging ontzettend belangrijk is, weten we allemaal. Maar bestaat er ook zoiets als te veel sporten?

“Kiezen voor een sportieve levensstijl is uiteraard een goede zaak”, aldus sportarts Kris Peeters tegenover HLN. “Drie à vier keer per week sporten is ideaal, maar we merken dat mensen de lat steeds hoger leggen.”

Rustdag

Want is het wel gezond om iedere dag te sporten? “Het verslavende aspect hoeft zeker niet negatief te zijn”, begint de deskundige. “Denk maar aan mensen die na een stresserende werkdag hun hoofd ‘leeglopen’ of lopen als middel tegen depressie. Maar elke dag sporten kan niet gezond zijn. Je lichaam heeft minstens één rustdag nodig. Zes keer per week trainen kan, op voorwaarde dat je het doordacht aanpakt en rustige en intensieve trainingen met elkaar afwisselt. Wie elke dag alles geeft, vraagt om problemen. Je lichaam heeft grenzen. Die kan je met krachttraining wel wat verleggen, maar niet tot in het oneindige.”

Voeding

Het gevaar is vaak dat je met jezelf afspreekt om iedere dag naar de gym te gaan, en vervolgens te lang blijft doorgaan met een blessure. Gewoon, om maar niet te hoeven falen. Daarnaast loopt het volgens Kris op het gebied van voeding vaak mis. “Voedingsgroepen weglaten zonder begeleiding of overdreven focussen op je vetpercentage is gevaarlijk. Abnormaal gewichtsverlies, maar ook vermoeidheid, slaapstoornissen, geen hartslagverhoging meer bij inspanning, een verhoogde rusthartslag of een schuldgevoel na een dag zonder sport zijn alarmsignalen. Een sportdiëtiste en sportpsychologe kunnen dan een grote meerwaarde betekenen.”

Media

En wat als je droomt van het lopen van een marathon? Als je het verantwoord aanpakt, is er niets mis met extreme sporten. Peeters: “Daar gaat het weleens mis. De media spelen daarbij een belangrijke rol, denk bijvoorbeeld aan tv-programma’s waarbij het lijkt alsof je na twee maanden trainen een marathon kan lopen. De realiteit wordt rooskleuriger voorgesteld. Mensen spiegelen zich daaraan, met alle gevolgen van dien.”

Begeleiding

Volgens de sportarts moet je niet verwachten dat je meteen twintig kilometer kunt lopen als je nog nooit – of al in geen tijden – meer je wandelschoenen hebt aangehad. “En wie nog nooit hardgelopen heeft, kan beter niet meteen van een marathon dromen”, benadrukt Kris. De kans op een blessure zit namelijk in een klein hoekje. “Is zo’n sportieve uitdaging toch je streefdoel? Laat je dan goed begeleiden.”

