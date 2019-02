Eens of oneens? ‘Eén keer per week patat moet kunnen’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Eén keer per week patat moet kunnen’.

Lees ook: Eens of oneens? ‘Zoenen is geen vreemdgaan’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Janine: Ja hoor. Soms ook wel 2 keer per week. Ik eet waar ik zin in heb!

Karin: Friet uit de aifryer is dan gezonder, wordt geen vet bij gebruikt. Ik eet niet elke week friet, eet liever gezond. Vind ik nog lekkerder ook!

Fenna: Moet kunnen.

Linda: Natuurlijk, de rest van de week eten we heel gevarieerd en gezond. Iedereen heeft hier thuis een normaal gewicht.

Rene: Moet ieder voor zich weten, maar ik eet het maar een paar keer per jaar. Als we langs een McDonald’s komen en het te laat is om thuis nog eten te maken.

Lydia: Elke woensdag na zwemles is het patatdag. De kleine is doodop van het zwemmen

Een patatje en frikandel eet dan net zo makkelijk weg. Als je zelf moe bent, heb je ook vaak trek in vette hap.

Iris: Eet vooral waar jij je goed bij voelt… Dus zeker een ja! Genieten, maar!

Marijke: Ja hoor, elke vrijdag is patat dag hier! Overgenomen van huis uit en doen we nu nog steeds!

Claudia: Wij eten vier keer per week patat. Lekker hoor!