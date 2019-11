Eens of oneens? ‘Met iedere dag een wijntje (of twee) drinken is niets mis’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Met iedere dag een wijntje (of twee) drinken is helemaal niets mis’.

Madelon: Nee, vind ik niet. Voor veel mensen is dit het moment voor zichzelf of met hun partner.

Jenny: Iedereen moet dat lekker zelf weten. Maar ik geloof dat je volgens de landelijke normen wel een probleempje hebt als je iedere dag drinkt.

Sandra: Wijn is altijd fijn. Toch beperken we het tot het weekend en niet eens elk weekend.

Janneke: Zal aan de persoon liggen. De snelle suikers zijn niet goed voor je bloedsuikerspiegel; helemaal als je er niks bij eet. Als die al ontregeld is, kan je de wijn beter laten staan. Bij mij zitten mijn darmen twee dagen te gisten na een wijntje, plus dat ik er trillerig van word. Ik houd het dus bij een theetje.

Evelien: Zalig is dat, maar wij beperken het zoveel mogelijk tot het weekend.

Lien: Heerlijk om ’s avonds van een wijntje te genieten na een drukke dag als de kids eenmaal op bed liggen. Dat is heerlijke ontspanning.

Noella: Niets ontspannender dan een glaasje wijn of twee na je werkdag. Na mijn werk controleer ik mijn WhatsApp en komt er meestal op mijn scherm: schat, je wijn staat klaar!

Dorien: Niks mis mee, toch?

Anouk: Sowieso het beste wat er is om te doen.

