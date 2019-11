Eens of oneens? ‘Je strijd tegen de kilo’s doorzetten in december is onmogelijk’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Je strijd tegen de kilo’s doorzetten in december is een mission impossible’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Do: Het is een way of life. Gewoon definitief ongezonde producten schrappen, en neem daarvoor lekkere gezonde dingen in de plaats. Dan weet je ook met de feestdagen niet beter.

Madelon: Nee, dat is niet onmogelijk, maar lastiger is het zeker. Sommige mensen zwichten, andere houden zich strak aan hun schema. In december las ik een break in, de rest van het jaar is knallen.

Suus: Ik ben in de winter standaard vijf kilo zwaarder dan in de zomer. En dat vind ik prima.

Cissy: Sinterklaas is op 5 december, kerst op 25 en 26 en oudejaarsavond op 31 december. Als je al de andere dagen op je voeding let in plaats van jezelf 31 dagen laten gaan valt de ‘schade’ reuze mee.

Marianne: Er zijn in principe maar vier feestdagen als je je de rest van de dagen aan je eetpatroon houdt, komt het helemaal goed.

Wendy: Zeker niet, dat heet gewoon discipline.

Nika: Nee, het gaat erom hoe graag je iets wil. Nu hard trainen betekent tijdens de kerst iets meer zondigen en erna gewoon weer gaan sporten!

Yvonne: Ik eet het hele jaar gezond, lekker en suikervrij. Dat is zo een gewoonte (lees: leefstijl) geworden dat een decembermaand daar geen verandering in brengt. Feestdagen kunnen voor mij ook op een gezonde manier feestelijk zijn

Sacha: Niet bepaald, maar iets meer snacken kan en mag dan soms wel.

Beeld: iStock