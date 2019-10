Eens of oneens? ‘Sporten om alles te kunnen eten, is een verkeerde instelling’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Sporten om alles te kunnen eten wat los en vast zit, is een verkeerde instelling’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Cissy: Dan moet je wel erg veel sporten want zoveel verbrand je nu ook weer niet. Ik sport 7 lessen per week en kan echt niet alles eten wat los en vast zit.

Esther: Ik sportte om mijn hoofd leeg te maken. Nu pak ik een boek of ga aan tafel rommelen om mijn hoofd leeg te maken. Eigenlijk is sporten beter maar ik heb er geen zin in. O ja, voor het eten hoef ik het niet te laten. Ik heb het geluk dat ik daar niet aan hoef te denken. Kan alles eten en kom niet aan. Maar de insteek van deze stelling is slecht, al moet ieder het voor zich weten.

Lotte: Uhm… ja! Lijkt me niet de goede insteek. Een gezonde levensstijl heeft in mijn ogen o.a. te maken met voldoende beweging, maar ook met een evenwichtig voedingspatroon. Ook zo zonde; je keihard in het zweet werken om vervolgens los te ‘mogen’ gaan met eten… ieder z’n ding.

Janette: Misschien niet de beste instelling, maar hé, je sport wel.

Roshanie: Beter dan niet sporten en alles eten wat los en vast zit toch?!

Theer: Natuurlijk wel, door te sporten blijft alles binnen de perken.

Lucy: Dat mag je toch lekker zelf weten? De ene wil het om af te vallen, de ander wil het om fit te zijn en weer een ander wil graag de balans houden door te sporten. Niemand kan bepalen wat iemand wel of niet moet doen… sommigen kiezen er ook voor om zich vol te stoppen en niet te sporten. Ook een keuze… maar niemand mag JOUW instelling bepalen of veroordelen!

Daisy: Inderdaad verkeerde instelling. Met sporten alleen kom je er niet!

Sjouk: Volgens mij gaat erom dat je bewust bent wat je eet en in sommige situaties het waarom erachter weet. Als je veel sport om daarnaast alles te kunnen eten, kun je misschien slank zijn/blijven, maar dat is de buitenkant. Ongezond eten heeft zoveel impact op je organen en je emotionele staat van zijn.

