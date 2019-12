Eens of oneens? ‘Koekje, chocola, taart… bij een kop koffie hoort gewoon wat lekkers’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Bij een kop koffie hoort wat lekkers. Koekje, chocolaatje, taartje… hoort gewoon’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling.

Manon: Heerlijk, er hoort zeker iets bij de koffie.

Saskia: Zekers, ook bij de thee en chocolademelk! Heerlijk.

Esther: Alleen na schooltijd en ’s avonds bij de thee. Verder zonder koekje.

Inge: En bij de thee, koffie lust ik niet! Eigenlijk is alles om te snoepen heerlijk bij de thee… ook pepernoten en chips!

Nathalie: Helemaal niet! Als je écht een lekkere koffie hebt, met goede schuim voor de liefhebber misschien een siroopje, dan is dat al een hele lekkernij op zich!

Linda: Nee hoor, zonder koekje lust ik die koffie ook wel.

Esther: Als ik bij iedere kop koffie iets lekkers moest nemen, kwam ik de deur niet meer door.

Saskia: Koffie lust ik sowieso niet, maar bij de thee smaakt eigenlijk alles. Ben een enorme zoetekauw. Vind alleen een kopje thee zonder, zo ‘kaal’.

Susan: Nee hoor, een kopje koffie smaakt zo al lekker. Daar hoef ik niet per se wat bij.

Beeld: iStock