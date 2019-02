Zorgwekkend: druk om perfect te zijn blijkt groter te zijn dan ooit

Altijd maar willen presteren en falen als geen optie zien: perfectionisme klinkt misschien niet als een negatieve eigenschap, maar niets is minder waar. Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat de druk om perfect te zijn tegenwoordig groter is dan ooit en jonge mensen eronder gebukt gaan. En dat heeft ook langetermijngevolgen.

De maatschappij anno nu is voorla gericht op prestaties en eigenbelang, en zou dan ook deels een rol spelen in het feit dat jongeren perfectionistischer zijn dan vroeger. ‘Millennials worden omringd door posts op sociale media met onrealistisch ‘perfecte’ leventjes en glossy advertenties, die ze als maatstaven gebruiken voor hun eigen succes’, legt onderzoeker en klinisch psycholoog Simon Sherry uit. ‘Als ouders dan ook nog eens erg controlerend en kritisch zijn, wordt perfectionisme alleen nog maar meer in de hand gewerkt.’

Ernstige gevolgen

Uit de overzichtsstudie – waarin 77 onderzoeken onder bijna 25.000 deelnemers tussen de 15 en 49 jaar werden meegenomen – blijkt dat perfectionisme ernstige gevolgen kan hebben. De drang kan zich namelijk uiten in stress, depressieve gevoelens, angst en eetstoornissen. Bovendien zouden mensen die deze druk ervaren op latere leeftijd neurotischer worden. Dit houdt in dat ze vatbaarder zijn voor negatieve emoties; denk hierbij aan jaloezie en schuldgevoelens. Streven naar perfectie zou ironisch genoeg dan ook vaak leiden tot minder successen en meer mislukkingen. Het gevolg: perfectionisten gaan zich nóg meer zorgen maken over hun prestaties.

Toelaten

Volgens Sherry is het belangrijk voor ouders om niet uit het oog te verliezen dat kinderen fouten mogen en zullen maken. ‘Daarnaast is het van belang dat je hen toelaat ervan te leren’, klinkt zijn advies. ‘Ook onvoorwaardelijke liefde, waarbij je verder kijkt dan alleen maar de prestaties, werkt tegen perfectionisme. Leg je kinderen ook uit dat die ‘perfecte’ leventjes op social media vaak niet de realiteit zijn en dat ze zich daar niet aan hoeven te spiegelen.’

Op hoger niveau

Niet alleen door ouders, maar ook op hoger niveau moeten er volgens Sherry stappen worden ondernomen. ‘We moeten de onrealistische mediabeelden, die bijdragen aan het perfectionisme, proberen te verminderen en de jonge perfectionisten ook meer ondersteuning bieden.’

Bron: HLN.be | Beeld: iStock