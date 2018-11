Dit zijn de beste sekstips voor zijn sterrenbeeld

Astrologie kan je veel leren over iemands persoonlijkheid. Benieuwd wat zijn sterrenbeeld te vertellen heeft over zijn libido? Lees dan snel verder en ontdek met welke tips jullie het beste van jezelf kunnen geven in de slaapkamer.

Ram (21 maart t/m 20 april)

De Ram staat bekend om zijn vurige aanpak van het leven, en dat vertaalt zich ook naar de slaapkamer. Dit sterrenbeeld houdt van een impulsieve, intense stoeipartij, maar voorspel is niet zijn sterkste kant. Altijd te vinden voor een vluggertje buitenshuis, zal het je niet verbazen dat de Ram houdt van experimenteren. Verwacht een stomend seksleven als je het geluk hebt de lakens te delen met een Ram. Hij houdt er ook van om een beetje ruw te spelen, schrik dus niet als je hem lichtjes aan je haar voelt trekken. Het ideale standje voor de Ram is op z’n hondjes.

Stier (21 april t/m 21 mei)

Heb je ooit genoten van een bubbelbad met essentiële oliën en rozenblaadjes, omringd door kaarsen en klassieke muziek op de achtergrond? Voor de Stier is dit wekelijkse routine! Het libido van dit sterrenbeeld is dan ook enorm gevoelig voor prikkels van de zintuigen. Als het meest sensuele teken in de astrologie, heeft de Stier een gevoelige nek (goed om te weten voor jullie volgende date). Zelfs de missionarishouding kan sexy zijn met een Stier, zolang je niet vergeet oogcontact te maken.

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)

Tweelingen kunnen heel tegenstrijdig zijn van aard. Ze zijn wel te vinden voor een triootje, maar geen paniek, niet alle partners met dit sterrenbeeld zijn kinky. De bruisende persoonlijkheid van dit teken maakt dat ook een monogame relatie (zonder extra partij) aanvoelt als een orgie. Probeer dirty talk om het bloed van Tweelingen sneller te laten stromen. Een partner met dit sterrenbeeld heeft veel energie, verwacht dus verschillende standjes die elkaar steeds afwisselen.

Kreeft (22 juni t/m 22 juli)

De Kreeft is heel lief en ervaart intimiteit op een heel ander niveau dan de rest. Hoewel hij in staat is een onenightstand te hebben, duurt het even voor dit sterrenbeeld uit zijn schulp kruipt. Een Kreeft moet zich helemaal veilig voelen bij iemand voor hij zijn hoogtepunt kan bereiken in de slaapkamer. Veel knuffelen, lepeltje liggen en handen vasthouden is dus de boodschap! Maar onderschat hem niet, want als hij op zijn gemak is, toont de Kreeft zich van zijn meest freaky kant.

Leeuw (23 juli t/m 23 augustus)

De Leeuw houdt ervan om uit te blinken in alles wat hij doet, dus ook tussen de lakens. Om zijn hoofd op hol te brengen, moet je hem gewild doen voelen. Dit sterrenbeeld houdt van overdreven liefdesbetuigingen en romantische dates, zolang het maar over the top is. Een Leeuw houdt van verleiden én verleid worden, wat zich vertaalt in een passionele en vaak dramatische liefdesrelatie. De beste tip als je in bed belandt met een Leeuw, is hem trakteren op een striptease voor de ultieme verleiding. Hij houdt van elk standje waarbij je op zijn schoot kan zitten.

Maagd (24 augustus t/m 23 september)

Door de naam van dit teken denken mensen onterecht dat een Maagd preuts en onschuldig is in de slaapkamer. Niets is minder waar! Dit sterrenbeeld heeft het libido van een tiener en kan maar geen genoeg krijgen van seks. De weg naar het hart van een Maagd is geplaveid met humor en intelligente gesprekken. Ze appreciëren ook een goed geschreven brief of een moderne variant zoals sexting. De Maagd is niet meteen te vinden voor kinky experimenten, maar geniet van standjes als omgekeerde cowboy en -cowgirl.

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

De Weegschaal houdt van evenwicht in het leven. Dit sterrenbeeld behandelt zijn partner als een kunstwerk, bestaande uit een lichaam en geest die evenveel aandacht verdienen. Een Weegschaal is sensueel en elegant, maar zal niet snel seks hebben buiten de slaapkamer. Hoewel dit teken enorm gul is tussen de lakens, verwacht hij evenveel moeite van zijn bedpartner. Zijn favoriete standje is zonder twijfel 69.

Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)

Geen enkel ander teken is zo nauw verbonden met seks als de Schorpioen. Dit sterrenbeeld houdt van verfijnde verleiding en bezit een bijna magnetische persoonlijkheid. De seksuele driften van een Schorpioen zijn vaak moeilijk te bevredigen. Als dit teken je aan de haak heeft geslagen, doordringt hij al snel alles in jouw leven. De Schorpioen houdt van een machtsstrijd, waardoor hij een heel kinky kant heeft. Touwen en zweepjes zijn hem dan ook niet vreemd, maak dus op tijd goede afspraken and enjoy the ride.

Boogschutter (23 november t/m 21 december)

De Boogschutter houdt ervan om nieuwe dingen te ontdekken, ook tussen de lakens. Dit sterrenbeeld heeft een filosofisch kantje en ziet relaties als een mogelijkheid om meer spanning in het leven te brengen. Hij is speels en optimistisch en heeft geen problemen met intimiteit of seks. Kies een standje dat je heupen in de kijker zet, want dat is zijn favoriete lichaamsdeel. Omdat hij houdt van spanning, zal de Boogschutter altijd te vinden zijn voor seks op een openbare plaats, vooral als jullie het risico lopen betrapt te worden.

Steenbok (22 december t/m 20 januari)

De Steenbok is enorm ambitieus en benadert seks met vastberadenheid en toewijding. Soms kan dit sterrenbeeld ongevoelig overkomen, omdat een Steenbok zijn tijd neemt voor hij zijn romantische kant laat zien. Als hij op zijn gemak is, komt zijn kinky kant naar boven en zal de Steenbok bijna competitief zijn in bed, in een poging om zijn partner te plezieren. Een rollenspel is ideaal voor dit fantasierijke sterrenbeeld.

Waterman (21 januari t/m 19 februari)

De Waterman loopt vaak met zijn hoofd in de wolken, waardoor hij moeilijkheden heeft met intimiteit. Hij is zo druk in de weer met het bedenken van innovatieve snufjes, dat hij niet veel tijd heeft voor lustgevoelens. Maar onderschat een Waterman niet, want als hij de focus vindt, geniet hij als geen ander van seks. Door zijn rebelse aard volgt een Waterman niet graag het klassieke script van een relatie en valt hij op excentrieke figuren. De beste tip voor een nacht met dit sterrenbeeld is om te experimenten met speeltjes en de nieuwste gadgets. (Extra tip: hij heeft een bizarre liefde voor enkels!)

Vissen (20 februari t/m 20 maart)

Voor Vissen is seks bijna magisch! Hoogstwaarschijnlijk is de uitdrukking ‘de liefde bedrijven’ uitgevonden door Vissen, omdat ze er een emotionele waarde aan hechten. Voor hen is de slaapkamer een eindeloze oceaan waarin ze maar al te graag de sensuele kant van hun partner ontdekken. Omdat ze het gewicht van de wereld op hun nek dragen, is een zalige voetmassage de beste manier om Vissen in the mood te krijgen. Het perfecte standje voor dit sterrenbeeld is tantrische seks, waarbij je heel erg bewust contact hebt met elkaar en de ervaring belangrijker is dan het orgasme.