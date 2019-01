Discussiëren kun je leren: met deze tips word je er een ster in

Tijdens een hevige discussie kun je natuurlijk met borden smijten, maar beter is het om iemand met argumenten te overtuigen. Wij geven je een snelcursus discussiëren. En met wat geluk haal je daarna ook je gelijk.

Jij vindt van wel en daar heb je goede redenen voor. Maar de ander vindt van niet en heeft daar ook goede redenen voor. Ineens staan jullie door dat meningsverschil lijnrecht tegenover elkaar en wordt het gezellige gesprek van daarnet een hevige discussie. Maar door zo hard mogelijk te roepen dat je gelijk hebt, win je die discussie niet meteen. Integendeel. Je moet je standpunt onderbouwen, argumenten en tegenargumenten geven. Want bij een discussie is er maar één hoger doel: de ander overtuigen van jouw gelijk, of mooier gezegd: van de juistheid van jouw standpunt. Dat en alleen dat moet je voor ogen houden tijdens die discussie, in plaats van de ruimte te scannen naar de voorwerpen die het hardst zouden aankomen als je ermee gooit. Het gaat niet om gelijk krijgen, het gaat om het beste standpunt innemen in die bepaalde situatie. En dan kan het weleens gebeuren dat je aan het eind van de discussie je mening moet bijstellen en toe moet geven dat je helemaal geen gelijk hebt. Gooi daarna gerust met iets, maar zorg dat niemand het ziet.

De spelregels

Houd de discussie niet gaande omdat je je ongelijk niet wilt toegeven of omdat je veel plezier haalt uit het gekibbel. Mensen hebben de neiging om zichzelf soms te verliezen. We zeggen dat we één aflevering kijken op Netflix en voor de avond om is, hebben we er een heel seizoen doorgejaagd. Zo kan een discussie ook uit de hand lopen en uitmonden in een echt conflict. De oplossing is in dat geval wat moeilijker, er is namelijk geen stopknop op de afstandsbediening van een discussie. Je moet het zelf oplossen. En al doende let je dan op volgende puntjes:

Jij vindt het leuk om je punt te kunnen maken, dus laat de ander ook zijn punt maken . Onderbreek elkaar niet bij elke lettergreep, maar laat elkaar uitspreken.

. Onderbreek elkaar niet bij elke lettergreep, maar laat elkaar uitspreken. Ga niet meteen oogrollen of stampvoeten, maar sta open voor wat de tegenpartij te zeggen heeft .

. Het is één ding om iemand te laten uitspreken, het is een ander ding om effectief te luisteren naar wat er gezegd wordt. Luister dus.

Maak of neem het niet persoonlijk. Als je de discussie aangaat, moet je het bij de inhoud van die discussie houden. Ineens gaan roepen dat de ander kleinzerig is, heeft niet veel zin.

Als je de discussie aangaat, moet je het bij de inhoud van die discussie houden. Ineens gaan roepen dat de ander kleinzerig is, heeft niet veel zin. Gebruik juiste en vooral relevante argumenten. Als de een vraagt ‘waarom?’ en jij antwoordt met ‘daarom’, ben je niet goed bezig.

Als de een vraagt ‘waarom?’ en jij antwoordt met ‘daarom’, ben je niet goed bezig. Misbruik je positie niet. Als je op het werk een discussie hebt met iemand die voor je werkt, kun je niet gewoon zeggen dat jij gelijk hebt omdat je de baas bent. In een eerlijke discussie zijn beide partijen gelijk.

Als je op het werk een discussie hebt met iemand die voor je werkt, kun je niet gewoon zeggen dat jij gelijk hebt omdat je de baas bent. In een eerlijke discussie zijn beide partijen gelijk. Houd de discussie niet gaande omdat je je ongelijk niet wilt toegeven of omdat je te veel plezier haalt uit het gekibbel. Houd in je achterhoofd waar het echt om draait: het juiste standpunt.

De tips

Blijf redelijk en geef de tegenpartij soms ook gelijk. Door empathisch te zijn zul je zelf ook meer begrip krijgen. Zodra je de spelregels begrijpt, is het alleen nog een kwestie van het spel spelen. En met de juiste tactiek kun je het mogelijk ook winnen.

Wat je ook doet, houd je emoties onder controle . Het is makkelijker om iemand te geloven die kalm en beheerst overkomt dan iemand die gillend en tierend door de ruimte raast. Let op je lichaamstaal en spreek op een beheerste toon, zodat je zelfverzekerd overkomt.

. Het is makkelijker om iemand te geloven die kalm en beheerst overkomt dan iemand die gillend en tierend door de ruimte raast. Let op je lichaamstaal en spreek op een beheerste toon, zodat je zelfverzekerd overkomt. Blijf redelijk en geef waar nodig de tegenpartij ook gelijk. Door empathisch te zijn, zul je zelf ook meer empathie en dus begrip terugkrijgen.

te zijn, zul je zelf ook meer empathie en dus begrip terugkrijgen. Er zijn vier magische woorden die je kunt gebruiken tijdens een discussie: want, omdat, indien, namelijk . Maar gebruik ze alleen als je het vervolg van de zin ook kunt afmaken.

. Maar gebruik ze alleen als je het vervolg van de zin ook kunt afmaken. Jij kunt dan wel heel veel denken en vinden, toch ga je een discussie niet winnen door te zeggen dat jij dit of dat vindt. Beter is het om te kunnen zeggen dat het bewezen is, of dat het vaststaat dat dit of dat moet gebeuren.

dat dit of dat moet gebeuren. Sommige discussies ontstaan gewoon in the heat of the moment. Andere discussies kondigen zichzelf aan, bijvoorbeeld wanneer je weet dat er een pittige vergadering op het werk aankomt. Bereid je dan ook voor als het kan. Verduidelijk voor jezelf je standpunt en som je argumenten op.

Tekst: Nele Reyman | Beeld: iStock