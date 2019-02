Deze zes dingen kun je beter niet doen voordat je gaat slapen

Voelt het iedere ochtend weer als een enorme strijd om uit bed te komen? Ook al heb je acht uur geslapen, soms lijkt het maar geen effect te hebben. In de meeste gevallen is de kwaliteit van je nachtrust de boosdoener.

Wil je ervoor zorgen dat je kwalitatief beter slaapt? Zorg er dan voor dat je onderstaande dingen niet meer doet voordat je je ogen sluit.

1. Te veel water drinken

Dagelijks horen we het: drink genoeg water. Alleen het is niet slim om nog meerdere glazen naar binnen te gieten vlak voordat je gaat slapen. De kans is namelijk groot dat je hierdoor meerdere keren per nacht naar de wc moet, wat je slaapcyclus onderbreekt. Verspreid de hoeveelheid water die je drinkt liever over de dag en haal niet vlak voor het slapengaan nog de schade in.

2. Nog even iets afmaken

Moet er nog wat gedaan worden voor werk? Zorg er dan voor dat je dit minimaal twee uur voor bedtijd af hebt. Maar maak er geen gewoonte van om ’s avonds te werken, dit is slecht voor de kwaliteit van je slaap. Ga ook niet werken als je al in bed ligt, hierdoor ga je de slaapkamer associëren met werk en stress.

3. Alcohol drinken

Wanneer je alcohol drinkt, val je misschien sneller in slaap, maar voor de kwaliteit van je REM-slaap (rapid eye movement) is het funest. Tijdens de REM-slaap verwerken je hersenen informatie en gebeurtenissen; als dit wordt verstoort kunnen we ons overdag slechter concentreren. Op lange termijn kan het zelfs chronisch slaaptekort veroorzaken.

4. Social media checken

Dat blauw licht de kwaliteit van je slaap op een negatieve manier beïnvloedt, weten de meeste mensen wel. Ondanks dat blijft de verleiding groot om in bed Facebook en Instagram te checken. Maar wat maakt blauw licht eigenlijk zo slecht? Het zorgt ervoor dat er minder melatonine wordt aangemaakt, het stofje dat ervoor zorgt dat je slaperig wordt. Het wordt aangeraden om 1,5 uur voordat je gaat slapen alle beeldschermen uit te zetten.

5. Chocolade eten

In chocolade zit cafeïne, suiker en vet en dus kun je het beter niet eten voordat je gaat slapen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan verzadigd vet en suiker zorgen voor een lichtere slaap die vaker wordt onderbroken.

6. Pikant voedsel

Pikant voedsel – zoals knoflook, uien en pepers – kunnen je maag en darmen onrustig maken. Hierdoor slaap je minder goed. Eet daarom alleen bij de lunch pittig en probeer jezelf tijdens het diner mildere gerechten voor te schotelen.

