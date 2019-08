Digitale detox op vakantie? Zó pak je dat het best aan

Vakantie is de beste tijd om je stip op de horizon opnieuw te bepalen. Uitzicht geeft inzicht, zoals ze zeggen. Even geen mobiel voor je neus die de horizon bedoezelt, helpt daar zeker bij. Tijd dus voor een digitale detox.

Je hoeft niet elk uur te mediteren om tot inzichten te komen. Even wat minder op je telefoon en op social media zijn, zorgt ervoor dat je tijd overhoudt die je normaal op je mobiel zou zitten. En omdat je minder informatie tot je neemt geef je je brein rust en kun je tot inzichten komen.

Zo begin je een digitale detox

Nu is het voor sommige mensen best lastig om de GSM voor een poosje aan de kant te gooien. Daarom hier wat tips om je beste vriend tijdelijk tot een kennis te maken.

1. Vrij van je telefoon

De eerste stap is om je mobiel op bepaalde momenten op te bergen. Maak dus ‘mobiel-vrije’ uren aan. In die tijd berg je je mobiel op, en haal je ‘m niet te voorschijn. Ook niet als je even het weer wilt checken, je banksaldo in bekijken, of een foto aan iemand wil laten zien. Wees streng voor jezelf, eenmaal toegeven is steeds toegeven en zo ben je snel weer terug bij af.

2. Ssssst

Zet alle meldingen uit. Zonder dat je het door hebt is je mobiel eigenlijk als een kleuter die om de zoveel tijd om aandacht vraagt. Een pingetje om een nieuwe mail, WhatsApp, sms of nieuwsmelding aan te geven, haalt je uit het moment. Denk niet dat je zo’n ping kunt negeren. Want inmiddels is ons brein getraind op deze signalen en ben je, zelfs als je niet kijkt, even een paar seconden afgeleid van dat wat je aan het doen was. Voor gevorderden: zet ook de zichtbaarheid van je berichten op WhatsApp uit. Je kunt ervoor kiezen om deze niet meer als stroken in beeld te krijgen, maar alleen een getal te zien van het aantal chats die je ontvangen hebt. Pas als je WhatsApp opent zie je wat er gestuurd is. Hierdoor kun je op een moment dat jij kiest (en dus niet je telefoon met een pushmelding), je apps lezen.

3. Eigen plek

Plakt jouw mobiel ook aan je hand? Niet handig. Zorg ervoor dat je telefoon in huis een vaste plek heeft. Dat betekent dat je dus steeds op moet staan om erop te kijken. Juist en dat is dus de bedoeling. Want het zorgt ervoor dat je minder vaak op je mobiel kijkt.

4. Laat thuis

Lukt dit allemaal en wil je een stapje verder gaan? Laat dan je telefoon thuis als je op pad gaat. Het voelt misschien alsof je een essentieel onderdeel van jezelf mist, maar bedenk je dan dat we ‘vroegah’ ook gewoon zonder ons mobiel op pad gingen omdat we er simpelweg nog geen één hadden.

5. On lock down

Voor de echte die-hards bestaat er ook een app, genaamd Flipd. Deze app zorgt ervoor dat je meer focus krijgt. Er staan meditatieve geluiden op, maar je kunt ook kiezen voor de (betaalde) optie om al je social media apps te verbergen voor een bepaalde tijd. Heb je spijt? Dan is het echt jammer de bammer, je krijgt pas je verborgen apps terug als de ingestelde tijd voorbij is.

