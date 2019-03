Alles over dé nieuwe dieettrend: pegan

De ene na de andere hype volgt elkaar in een razend tempo op. Niet alleen op het gebied van mode en beauty, maar ook als het op eten aan komt. Er is dan ook weer een nieuwe trend in dieetland. Maak kennis met pegan.

We horen je denken: pegan, klinkt als… vegan. Maar waar staat die ‘p’ dan voor? De ‘p’ is van paleo, een dieettrend die je waarschijnlijk ook weleens voorbij hebt horen komen.

Wél vlees

Pegan is dan ook the best of both worlds van beide diëten. De nadruk ligt op het eten van volwaardige, natuurlijke producten met planten in de hoofdrol. Anders dan bij een veganistisch dieet eet je bij het pegan dieet wél vlees, met mate weliswaar. Mark Hyman, bedenker van het voedingspatroon, stelt dat 50 tot 75 procent van je bord gevuld moet zijn met groenten en maximaal 25 procent met vlees van goede kwaliteit.

Tekorten voorkomen

Volgens Hyman is het pegan dieet een goed idee, omdat je hiermee voorkomt dat je te maken krijgt met eventuele tekorten die bij een veganistisch dieet komen kijken. Zo zit vitamine B12 vooral in rood vlees en vind je Omega 3 voornamelijk in vette vis, zoals zalm. Ook kun je een graantje meepikken van de eiwitten die dierlijke producten bevatten. Het grootste verschil met paleo is dat je bij pegan een stuk minder vlees eet. Bij het peganistisch dieet moet het meer gezien worden als een bijgerecht.

Schrappen, maar

Wat wel hetzelfde is als bij het paleodieet, is dat bepaalde voedselgroepen niet geconsumeerd mogen worden. Wat je van je menu moet schrappen? Begin maar met suiker en granen. Zuivelproducten mag je beperkt tot je nemen (voornamelijk van schapen en geiten) en peulvruchten (op linzen na) zou je ook beter links kunnen laten liggen. Daarentegen ligt de nadruk op het belang van goede oliën en de minimale inname van bewerkte voedingsproducten.

Lees ook

Waar of niet waar? 3 feiten en fabels op het gebied van afvallen

Voor- en nadelen

Bij het pegan dieet krijg je veel vezels, vitaminen, mineralen en antioxidanten door het eten van groenten en fruit met een lage glycemische index. Daar heeft je gezondheid veel baat bij. Ook de gezonde vetten dragen een steentje bij aan een healthy you; deze hebben een positieve uitwerking op het hart en je brein. Helaas is het wel zo dat je bij het pegan dieet dus bepaalde voedselgroepen moet laten staan, zoals peulvruchten. Zonde, want deze zijn wel goed voor je lijf. Het uitsluiten van deze producten kan alsnog leiden tot tekorten, die door het toevoegen van vlees aan het voedingsschema juist getackeld zouden moeten worden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock