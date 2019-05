Déze slaapkamerplanten helpen je aan een goede nachtrust, ja echt

Door te slapen, laad je jezelf op en begin je recharged aan een nieuwe dag. Tijdens je slaap krijgt je lichaam als het ware een onderhoudsbeurt. Maar wat als je last hebt van slapeloze nachten (door je kids of snurkende partner)? Dat tekort aan slaap haal je vaak niet zo gemakkelijk weer in. Dus: moet er beter geslapen worden. En daar kunnen deze planten je handje bij helpen.

Lange tijd werd er gezegd dat je geen planten in de slaapkamer moest zetten. Dit omdat ze enkel zuurstof zouden gebruiken in plaats van zuurstof af te geven. Maar het gebruik van zuurstof van een plant is te verwaarlozen als je dit vergelijkt met een het gebruik van een mens. De volgende planten zijn juist wél geschikt om een plekje te geven op je slaapkamer. Bonus? Het ziet er nog gezellig uit ook!

Natuurlijke wekker

Doordeweeks vroeg naar bed? Meestal wel. Vrijdagavond uit? Als manlief op de kinderen past. Zaterdag date night, naar de bioscoop? Als oppasoma bijspringt. Zondag uitslapen? Hoop van wel, maar denk van niet. En maandag extra vroeg uit de veren, om de kids op tijd af te droppen op school én die belangrijke meeting op werk te rocken? Dat is het plan!

Kortom: een continu slaapritme is no walk in the park. Een slecht slaapritme is een van de belangrijkste oorzaken van slechte nachtrust.

Oplossing? De Calathea! Deze plant helpt je namelijk een handje bij het vinden van een slaapritme. Het is een plant die letterlijk meeleeft en je duidelijk maakt wanneer je moet gaan slapen. Als het donker is, gaan de bladen van de Calathea dicht – your cue to go – en ’s morgens doet de plant, net als jij, de luikjes weer open.

De muggenverjagers – Hap, slik weg.

Lig je eindelijk in je bed na een hele lange (werk)dag met kids & co. Moe. Voldaan. Klaar om te slapen. En dan hoor je het. Eerst in de verte. Zacht. Je doet of je het niet hoort. Dekens over je hoofd. Maar je kunt nergens anders meer aan denken. Gezoem. Die vervelende muggen. Bye-bye nachtrust!

Of toch niet?! Ze zien er misschien bizar uit, maar vleesetende planten bewaken wel je nachtrust. In elk geval beschermen ze je tegen alles wat zoemt. Deze veelvraten eten namelijk alles op wat er op hun ‘bordje’ terechtkomt. Hap, slik, weg. Zet de planten bij je raam of op je nachtkastje, zo kom je op een duurzame manier van ongewenste beestjes af.

Geen (adem)nood

Tijdens het slapen adem je zuurstof in en CO2 uit. De concentratie kooldioxide in je slaapkamer neemt gedurende de nacht langzaam toe. Dit kan ervoor zorgen dat je duffig of met een beetje hoofdpijn wakker wordt. Met andere woorden: je krijgt te weinig zuurstof binnen tijdens het slapen. Raampje open ‘s nachts kan helpen, maar als dat niet kan, dan helpt de Ficus je een handje. Deze plant zet namelijk de CO2 weer voor je om in zuurstof. En niet alleen dat. De bladeren van de plant verbeteren meteen de luchtvochtigheid in huis.

Dromenjager

Een groot bed. Schone knisperende lakens. Dikke zachte gordijnen die de wereld buitensluiten. En absoluut geen apparatuur. In je slaapkamer breng je de meeste tijd door. Het zou dus een oase van rust moeten zijn. Toch lig je er vaak te piekeren of te woelen. Of op het randje van je band, als je kleuter weer ‘es niet in haar eigen bedje wil slapen. Enfin, met feng shui breng je rust in je slaapkamer. Maak je het een plek waar lichaam en geest in balans komen. Een grote groene Monstera past helemaal in het feng shui-straatje. Volgens de filosofie is de Monstera ook wel de geluksbrenger en aanjager van grote dromen.

Helemaal zen

Lavendel is een bekende plant die slaapverwekkend werkt dankzij de rustgevende geur. Deze plant zorgt voor verlaagde stress en bloeddruk waardoor je sneller slaperig wordt. Lavendel vergemakkelijkt de lichte slaap en vermindert beweging van de ogen tijdens het slapen. Sweet dreams.

Frisse lucht

Aloë Vera veroorzaakt slaap door de lucht te zuiveren. De plant geeft ook ’s nachts zuurstof af waardoor er een rustigere slaap mogelijk is. Bovendien is Aloë Vera gemakkelijk te vermeerderen en heb je voldoende aan 1 moederplant om alle kamers te voorzien van een portie slaapgeluk. Zet deze plant dicht bij of op de vensterbank want Aloë Vera heeft veel licht nodig.

Natuurlijke slaappil

Volgens een Duitse studie op muizen zou de Kaapse Jasmijn (Gardenia) hetzelfde effect hebben als valiumslaappillen. De muizen in de buurt van de Gardenia waren opvallend minder actief dan de andere muizen. Bij mensen zou een vergelijkend effect waarneembaar zijn. Minder actief zorgt dan weer voor rustigere en kwalitatievere slaap. Bovendien staat deze mooie kamerplant met witte bloemen in zo’n beetje elke slaapkamer. Score!

