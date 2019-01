Detox je lijf in amper 24 uur met déze simpele tips

Heb jij je de afgelopen dagen ook flink misdragen (lees: alles gegeten wat los en vast zit, de nodige alcoholische drankjes gedronken en vooral niet de sportschool bezocht)? Een detox kan helpen, en die kuur hoeft met deze tips gelukkig helemaal niet lang te duren.

Moet jij er niet aan denken om drie tot vijf dagen alleen maar op sapjes te leven en voel je meer voor een snelle detox? Onderstaande tips helpen je jouw lijf in slechts 24 uur te ontgiften.

1. Begin de dag met een glas water

Wanneer je slaapt, moet je lichaam het een paar uur doen zónder water. Daarom is het verstandig om zowel voor als na het slapengaan een glas water te drinken, om je reserves weer even aan te vullen. Vergeet vooral ook niet om gedurende dag voldoende water te drinken om gehydrateerd te blijven.

2. Bye alcohol

Waarschijnlijk heb je de afgelopen week al de nodige alcoholische versnaperingen genuttigd. En juist daarom is dit het moment om de drankjes even af te slaan. Het werkt namelijk uitdrogend en je lichaam raakt er vermoeid van.

3. Slaap lekker

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: voldoende slaap is ontzettend belangrijk. Heb je na oud en nieuw geen fatsoenlijke nacht meer gehad? Duik vanavond dan op tijd je bed in. Je zal niet alleen een stuk uitgeruster wakker worden, maar een goede nachtrust wordt ook gelinkt met gewichtsverlies en minder stress. Gevalletje win-win, dus!

4. Wees niet te streng

Een goede detox betekent echt niet meteen dat je niets meer mag eten. Zorg er daarentegen gewoon voor dat je gezonde en bewuste keuzes maakt. Zet meer groenten op het menu, geniet van fruit als tussendoortje en laat een vette hap links liggen. Wedden dat je je al gauw beter voelt?

Bron: HLN.be | Beeld: iStock