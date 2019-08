Bizar: vrouw met ‘niersteenklachten’ blijkt bijna te bevallen van een drieling

Toen de Amerikaanse Dannette Giltz vorige week met hevige pijn naar het ziekenhuis ging, dacht ze zelf aan nierstenen. Ze had dit immers al een keer eerder gehad en ervoer nu vergelijkbare klachten. Toen een dokter haar onderzocht, kreeg ze echter schokkend nieuws waar geen niersteen iets mee te maken had…

‘De bevalling is begonnen’

“Je bent 34 weken zwanger”, zei de arts. “Van een tweeling. En de bevalling is al begonnen.” Alsof dit nog niet schokkend genoeg was, bleek de arts ook nog fout te zitten: Dannette beviel niet veel later van een drieling. DRIE-LING!

‘Niks gemerkt’

Voor Dannette en haar man Austin kwam het nieuws als een grote schok. De twee waren al twaalf jaar samen en hadden al twee kinderen. Plannen voor gezinsuitbreiding waren er niet en van een zwangerschap had Dannette niets gemerkt. “Ik ben niet misselijk geweest en heb ze ook helemaal niet gevoeld”, zo vertelt ze tegen de regionale tv-zender Kota TV uit Rapid City in South Dakota.

Nierstenen

Ook toen ze hevige buikpijn kreeg, dacht ze niet meteen aan een baby. “Ik had enorm veel pijn en kon alleen nog maar liggen. Ik dacht aan nierstenen, want dat had ik al eens meegemaakt. Dit leek daar op, al was het wel een stuk pijnlijker dan toen.” Een urinetest in het ziekenhuis toonde echter iets anders aan: Dannette bleek zwanger te zijn. Toen er niet veel later een echo werd gemaakt, klonken er twee hartslagen. Omdat de weeën al waren begonnen, besloten de artsen om een acute keizersnede te doen.

Extra verrassing

Nadat de twee baby’s ter wereld waren gekomen, vroeg de arts om nog een derde deken. De tweeling bleek een drieling te zijn. Gezond en wel, al moesten ze de afgelopen week nog wel even ter observatie in het ziekenhuis blijven. Binnenkort mogen de drie baby’s, die elk zo’n 1,8 kilo wegen, naar huis.

‘We zijn in shock’

Dannette en Austin verkeren nog steeds in grote schok. “Drielingen worden nauwelijks geboren met een normale conceptie, laat staan dat je 34 weken zwanger bent zonder het te weten”, vertelt Dannette. “Dus iedereen heeft zoiets van: ongelooflijk. Wij zijn ook in shock, geloof me. Het is bizar.” Een vriend van het stel begon afgelopen weekend een fundraiser voor financiële ondersteuning voor de plotseling 7-koppige familie. Inmiddels is er bijna 1400 euro ingezameld voor het stel.

Bron: Libelle | Beeld: iStock