Doen: waarom je iedere dag zou moeten beginnen met een glas water

Voldoende water drinken heeft een positief effect op je lijf en zorgt ervoor dat je lichaam optimaal kan werken. Maar wist je dat ’s ochtends water drinken nog veel meer voordelen met zich meebrengt? Flair zet ze voor je op een rij.

1. Metabolisme verbeteren

Door ’s ochtends meteen een glas water te drinken, activeer je je stofwisseling. Hierdoor verhoogt je metabolisme met ongeveer 30 procent. Daarnaast zorgt water ervoor dat je lymfevatenstelsel en darmkanaal gezond blijven. Hierdoor heb jij een goede start van je dag.

2. Slokdarm reinigen

’s Ochtends kunnen er nog voedingszuren in je slokdarm zitten. Door water te drinken spoel je deze weg. Heb je last van maagzuurklachten? Dan kan dit zomaar eens de oplossing zijn!

3. Stoelgang

Ook voor je stoelgang is het geen verkeerd idee om water te drinken op de lege maag. Hierdoor heb je minder snel last van verstoppingen of een opgeblazen gevoel.

4. Afvallen

Wil je wat kilo’s kwijtraken? Dan is water drinken een goed idee. Omdat het verzadigend werkt, heb je gedurende de dag minder trek en ga je dus minder snel grijpen naar lekkers. Daarnaast helpt water bij het verbranden van vet en calorieën.

5. Mooiere huid

Je lichaam werkt ’s nachts hard aan het herstellen en vernieuwen van cellen. Drink je na het wakker worden direct een glas water, dan help je je lichaam een handje met het scheiden van afvalstoffen. Bovendien krijgt je huid hierdoor een mooie glans. Water draagt namelijk een steentje bij wat betreft de elasticiteit en vitaliteit van de huid, waardoor rimpels minder kans maken.

6. Hoofdpijn

Last van hoofdpijn? Dan kan water drinken helpen. Een tekort aan vocht is namelijk één van de grootste oorzaken ervan. Drink daarom water als je uit bed komt, zo vul je je vochtbalans aan. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je de hele dag genoeg drinkt, anders is er alsnog een kans dat je hoofdpijn krijgt.

Houd je niet zo van water? Geef het dan wat extra smaak door aardbeien, blauwe bessen, citroen of munt eraan toe te voegen. Maakt het een stuk ‘spannender’!

Bron: Famme, Vivonline, Girlscene | Beeld: iStock